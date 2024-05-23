房市愈打愈熱？五大銀行4月新增房貸955.66億元 創歷史次高
房市愈打愈熱。中央銀行23日公布，五大銀行4月新增房貸金額為955.66億元，僅次於2023年12月、創下歷年次高紀錄，並較前一個月增加62.83億元；若與去年同期相較，年增率高達104%，央行官員坦言，「最近房市確實滿熱的」。
央行經研處副處長曹體仁分析，目前房市景氣確實較去年上半年更為熱絡，主要原因有三，包括台灣出口景氣明顯回升、股市創新高產生的財富效果，以及新青安政策催出自住需求；不過，央行升息會帶動房貸利率走揚，對房市也會產生一些抑制效果。
央行公布，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行，4月新增房貸955.66億元，飆上歷年次高紀錄，歷史新高紀錄為去年12月的989.55億元。
受到央行3月升息半碼影響，4月五大銀行新增房貸利率漲至2.176%，攀上2009年1月以來、近15年半新高，單月上升0.09個百分點，房貸族的利息壓力變得更加沉重。
央行提供資料顯示，4月五大銀行承作新青安房貸占比約39.72%，相當逼近今年1月創下的高點39.86%，意即五大銀行新增房貸裡，近四成為新青安房貸所貢獻。
央行提供資料顯示，4月房市不論價量均持續升溫，其中象徵房市交易的買賣移轉棟數，六都合計月減0.75%，但年增率高達43.3%；今年前四月合計年增率也高達31.44%，顯示房市交易火熱。
在房價方面，象徵中古屋價格的信義房價指數，4月大台北地區月減1.3%、年增10.4%，自2020年6月起、近四年來房價指數年增率均維持正成長，顯示大台北地區房價「漲不停」。
央行表示，根據聯徵中心統計，截至今年3月，房貸自用占比為88.15%，今年前三月均落於88%至89%，顯示近九成的房貸族都是基於自住需求而非源自投資炒作。
對於近期國內房市交易轉熱、房價也持續攀高，曹體仁表示，央行和其他財經部會將會密切關注房市的景氣變化，並滾動式檢討相關政策措施。
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
▪ 台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近9成
▪ 外籍買家大手筆！砸逾8億、每坪266萬打包2戶信義聯勤豪宅
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言