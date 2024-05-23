房市愈打愈熱？五大銀行4月新增房貸955.66億元 創歷史次高

房市愈打愈熱。中央銀行23日公布，五大銀行4月新增房貸金額為955.66億元，僅次於2023年12月、創下歷年次高紀錄，並較前一個月增加62.83億元；若與去年同期相較，年增率高達104%，央行官員坦言，「最近房市確實滿熱的」。

央行經研處副處長曹體仁分析，目前房市景氣確實較去年上半年更為熱絡，主要原因有三，包括台灣出口景氣明顯回升、股市創新高產生的財富效果，以及新青安政策催出自住需求；不過，央行升息會帶動房貸利率走揚，對房市也會產生一些抑制效果。

央行公布，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行，4月新增房貸955.66億元，飆上歷年次高紀錄，歷史新高紀錄為去年12月的989.55億元。

受到央行3月升息半碼影響，4月五大銀行新增房貸利率漲至2.176%，攀上2009年1月以來、近15年半新高，單月上升0.09個百分點，房貸族的利息壓力變得更加沉重。

央行提供資料顯示，4月五大銀行承作新青安房貸占比約39.72%，相當逼近今年1月創下的高點39.86%，意即五大銀行新增房貸裡，近四成為新青安房貸所貢獻。

央行提供資料顯示，4月房市不論價量均持續升溫，其中象徵房市交易的買賣移轉棟數，六都合計月減0.75%，但年增率高達43.3%；今年前四月合計年增率也高達31.44%，顯示房市交易火熱。

在房價方面，象徵中古屋價格的信義房價指數，4月大台北地區月減1.3%、年增10.4%，自2020年6月起、近四年來房價指數年增率均維持正成長，顯示大台北地區房價「漲不停」。

央行表示，根據聯徵中心統計，截至今年3月，房貸自用占比為88.15%，今年前三月均落於88%至89%，顯示近九成的房貸族都是基於自住需求而非源自投資炒作。

對於近期國內房市交易轉熱、房價也持續攀高，曹體仁表示，央行和其他財經部會將會密切關注房市的景氣變化，並滾動式檢討相關政策措施。

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