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輝達報喜激勵股匯雙漲 新台幣連2升收32.246元

中央社／ 台北23日電
輝達財報亮眼，外資樂觀看待台股前景，續將資金匯入，帶動台灣今天上演股匯雙漲。圖／聯合報系資料照
輝達財報亮眼，外資樂觀看待台股前景，續將資金匯入，帶動台灣今天上演股匯雙漲。圖／聯合報系資料照

輝達財報亮眼，外資樂觀看待台股前景，續將資金匯入，帶動台灣今天上演股匯雙漲。台股創高，新台幣匯率連2升，今天收盤收在32.246元，升值2.9分，台北及元太外匯市場總成交金額15.27億美元。

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）財報優於預期，盤後股價勁揚逾6%，激勵台股今天跳空開高上漲117點，來到歷史高點21668點，短暫震盪探低後，翻紅上漲，終場收在21607.43點，上漲55.6點，力守21600點之上，收盤再寫台股歷史新高紀錄。

外匯交易員指出，輝達財報報喜，台股得以繼續乘著AI題材衝高，外資今天態度一致、大舉匯入資金，加上月底出口商拋匯需求湧現，帶動新台幣匯率穩步走揚。

新台幣兌美元今天開盤價為32.290元，最高32.213元、最低32.300元。

儘管市場解讀美國聯準會會議紀錄偏鷹，外匯交易員認為，部分經濟數據確實存在雜訊，但美國實體經濟、股市都還不錯，加上今年適逢選舉年，美國聯準會延續目前政策基調的可能性較高，不會急著展開下一步，在此情況下，國際匯市應維持盤整格局。

至於新台幣表現，外匯交易員指出，上週新台幣一度爆量狂漲，接下來幾天，匯價又拉回，「要確立新的趨勢，量要先出來，但這幾天成交量只是小打小鬧，由此看來，新台幣還在盤整階段」，匯價短線應於32.1至32.4元的區間內整理。

元太 台股 新台幣 美國聯準會 輝達

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