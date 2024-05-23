群益證響應全民碳存摺活動 支持永續存股一起來

群益金鼎證券在普惠金融及淨零減碳作為再升級，攜手集團合作夥伴上海商業儲蓄銀行，共同參與「ESG普惠綠金融活動專案」，鼓勵消費者進行綠色消費，建立個人碳存摺，以碳資產至群益證進行約定存股者，群益證除了提供存股手續費1元優惠，更將於活動結束時提供神秘大獎給幸運的活動參與者。群益邀請全民一起將永續作為落實在日常消費之中，共同為了更美好的環境努力！

群益金融集團推動企業永續發展轉型，集團上下各子公司皆積極舉辦及參與淨灘、關燈、植樹、奉茶等ESG相關活動，展現全體配合落實永續發展政策之決心。現更擴展集團合作夥伴上海商業儲蓄銀行，攜手參與市民永續股份有限公司所舉辦「ESG普惠綠金融活動專案」，市民永續為金融科技創新園區（FinTechSpace）進駐團隊，金融科技創新園區推動「聯合自主實證」機制，市民永續113年度提出的聯合實證計畫已審議通過，23日正式啟動，邀請民眾共同參與響應碳儲蓄轉化為永續ETF存股。

群益金鼎證券推動全民普惠存股多年，群益存股通系統中內建超過300多檔存股標的，包括群益、復華、元大投信當紅的ETF，如00919、00929、00940等可供選擇，並提供市場投資人存股手續費一元之優惠，鼓勵民眾開始以穩健的方式投資。群益存股通頁面特別新增台股ESG認證專區，整理多檔通過台灣證交所ESG認證之股票可供客戶快速查閱，投資與支持永續發展兩者兼顧。

群益金鼎證券這次活動除了提供存股手續費1元優惠外，只要透過市民永續碳存摺點數轉換用戶指定銀行帳戶，並成功進行約定存股三次者，即可獲得額外獎勵機會。群益金鼎證券將於活動結束時，提供神秘大獎給幸運的參與者，以鼓勵廣大市民的積極參與和響應。

群益在各領域的積極投入，希望能讓員工、客戶甚至更多人感受到幸福，Capital Care群益關心您，群益與全民共同為永續環保減塑愛地球而努力。

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