防疫保單再保爭議未歇 富邦產險今年不排除再提存約20億

富邦金控今日在法說會上指出，對於產險再保，第1季新增提存4億元左右，但由於再保爭議仍未解決，內部也沙盤推演，若今年再沒有明確進展，預計提存20億元左右，同時不排除提交仲裁來解決爭議。

先前兆豐產險已提出仲裁，富邦產險現在也不排除提出仲裁。此外，富邦人壽銷售分紅保單績效亮眼，也使其保單結構出現變化。

富邦人壽指出，今年第1季因為分紅保單強勁，占比達55%，利變型保單只占11%，另外，外幣保單占比大約占32%，分期繳保單占比，也從去年第1季48%上升至目前62%。

富邦人壽也指出，保單解約的確不少，因為利率仍在高檔，但解約都在先前預期範圍內，不會影響預算目標，新契約保費、全年度保費收入都有雙位數成長。

富邦人壽指出，第1季稅後淨利174.6億元，居業界第二。持續強化傳統型分紅保單銷售，帶動初年度保費(FYP)較去年同期成長18.0%，居業界第一；總保費(TP)及初年度等價保費(FYPE)均位居業界第二。而受惠分期繳商品銷售提升，初年度等價保費(FYPE)較去年同期成長35.5%，遠高於業界平均表現。

富邦人壽銷售通路以銀保通路為主，占比達46%，排名穩居業界第一；其次為業務員通路，占比43.4%。同時，分期繳銷售也帶動各通路FYPE顯著成長，業務員及銀保通路均成長逾三成。

截至年3月底，富邦人壽總投資資產達4兆9,934億元，受惠利率走升與美元升值，第1季經常性投資收益年成長8.6%，變動收益類資本利得年成長96.6%，帶動避險前後投資報酬率均優於去年同期，避險及匯兌後投資報酬率達4.62%，與負債成本之正利差較去年同期擴大。

另外，受惠金融市場回穩及股票評價上揚，第1季富邦人壽金融資產未實現餘額已由負轉正，截至3月底，淨值比約10.9%，資本適足率(RBC)逾300%。

富邦人壽也指出，受惠於2023年穩健獲利與淨值提升，帶動調整後淨值上升至5,358億元，年成長29.0%；有效契約價值3,952億元，年成長3.2%；整體2023年底隱含價值9,310億元，較2022年底的7,986億元上升16.6%。

富邦金也說明，富邦人壽反映在富邦金控每股EV（隱含價值）為71.5元，精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2023年底的AV為11,298億元，換算金控每股AV為86.8元。

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