快訊

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

海巡宜蘭艦併排應對陸「益陽號」護衛艦 目視可見「貼緊緊」最新畫面釋出

新台幣升2.9分 收32.246元

中央社／ 台北23日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.246元，升2.9分，成交金額10.07億美元。圖／聯合報系資料照片
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.246元，升2.9分，成交金額10.07億美元。圖／聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.246元，升2.9分，成交金額10.07億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.290元，最高32.213元、最低32.300元。

外匯 新台幣

延伸閱讀

美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

瀕臨貶破152…外匯官員加大警告力道 硬把日圓從34年低點拉回

日：不擇手段打擊外匯投機

相關新聞

群益證響應全民碳存摺活動 支持永續存股一起來

群益金鼎證券在普惠金融及淨零減碳作為再升級，攜手集團合作夥伴上海商業儲蓄銀行，共同參與「ESG普惠綠金融活動專案」，鼓勵...

防疫保單再保爭議未歇 富邦產險今年不排除再提存約20億

富邦金控今日在法說會上指出，對於產險再保，第1季新增提存4億元左右，但由於再保爭議仍未解決，內部也沙盤推演，若今年再沒有...

新台幣升2.9分 收32.246元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.246元，升2.9分，成交金額10.07億美元

暑期將至！泰安產險推網路投保旅綜險 享保費8折優惠

暑期將至，在計畫家庭旅遊享受夏日時光的同時，為因應旅途中可能面臨的各項風險，泰安產險建議透過投保「旅行綜合保險」，降低旅...

富邦金法說會／2024年第1季 EPS 2.34元 富邦人壽首季投資策略曝光

富邦金控（2881）23日舉行法說會，公布2024年第1季自結財務數字以及營運狀況，各子公司維持穩健的績效表現，2024...

精誠攜手臺灣證券交易所提供 ESG 資訊整合服務

碳有價時代來臨，永續投資已經成為全球未來的投資顯學，精誠（6214）運用自身在軟體與數據領域的核心能力，23日宣布攜手臺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。