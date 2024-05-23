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暑期將至！泰安產險推網路投保旅綜險 享保費8折優惠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

暑期將至，在計畫家庭旅遊享受夏日時光的同時，為因應旅途中可能面臨的各項風險，泰安產險建議透過投保「旅行綜合保險」，降低旅途中突發意外造成的損失。

泰安產險指出，官網網路投保24小時不中斷，投保便捷且提供電子保單，並可快速申請英文投保證明等服務，一站式購買全家完整旅遊保險。以海外旅綜險套餐C方案為例，旅平險意外傷害身故保障1,000萬元、失能最高1,000萬元以及醫療實支實付最高100萬元，套餐內容另包含不便險、責任險與突發疾病醫療等，保障更全面。另外，針對未滿15歲孩童投保旅平險，在保額上限為69萬元喪葬費用補償，近期泰安網路投保推出D方案供家長多一種選擇，為孩子單獨投保海外突發疾病保險及不便險等保障項目，不侷限與旅平險一起投保的限制。

此外，根據投保對象不同，在線上投保分為「網路投保」及「網路要保」：網路投保適用於本人或為未滿7歲的孩子投保，免簽回要保書，出發前一小時前投保立即生效；網路要保則適用於為家人投保，需簽回要保書與被保人名冊，最多投保至十名被保險人，泰安產險提醒，若幫家人投保需在起保日期開始三天以上進行線上投保。

而泰安產險也祭出好康優惠，即日起於泰安官網投保旅綜險可享保費8折優惠，在6/30前單筆訂單保費達500元以上，即有機會抽中2萬元百貨禮券，不僅如此，還有momo購物網500元購物金20名、亞洲萬里通600里程數十名等好康加碼禮每月開獎。

保險 旅平險 產險

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