富邦金法說會／2024年第1季 EPS 2.34元 富邦人壽首季投資策略曝光

富邦金控（2881）23日舉行法說會，公布2024年第1季自結財務數字以及營運狀況，各子公司維持穩健的績效表現，2024年第1季富邦金控稅後純益304.1億元、年增117.5%，每股盈餘（EPS）2.34元，稅後純益、EPS居業界第二。

富邦金控今日公布2023年底富邦人壽隱含價值(Embedded Value，簡稱EV)，受惠於2023年穩健獲利與淨值提升，帶動調整後淨值上升至5,358億元，年成長29%；有效契約價值3,952億元，年成長3.2%；整體2023年底隱含價值9,310億元，較2022年底的7,986億元上升16.6%。

2023年受經濟環境及法規變動影響，整體市場新契約保費下滑13.1%，且投資型商品銷售持續減少。富邦人壽新契約保費年下滑11.1%，在著重分期繳與保障型商品銷售以持續改善商品組合下，新契約價值(Value of New Business，簡稱VNB)為200億元，年成長20.3%。

富邦人壽反映在富邦金控每股EV為71.5元，精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2023年底的AV為11,298億元，換算金控每股AV為86.8元。

截至2024年3月底，富邦金控總資產逾11.5兆元、年增8.4%，淨值8,965億元、年增25.7%，普通股每股淨值61.51元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.08%與14.32%，皆較去年同期成長。

富邦金控4月25日董事會通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3.0元，總股利配發率達62.5%。富邦金控並於本月10日公布4月份自結稅後純益130.3億元，累計今年前4月稅後純益434.1億元，每股稅後純益為3.34元，維持穩健獲利表現。

富邦人壽2024年第1季稅後純益174.6億元，居業界第二。富邦人壽持續強化傳統型分紅保單銷售，帶動初年度保費(FYP)較去年同期成長18.0%，居業界第一；總保費(TP)及初年度等價保費(FYPE)均位居業界第二。富邦人壽銷售通路以銀保通路為主，占比達46%，排名穩居業界第一；其次為業務員通路，占比43.4%。同時，分期繳銷售也帶動各通路FYPE顯著成長，業務員及銀保通路均成長逾三成。

投資組合上，國內外股票投資部位占比上升，反映股票部位評價上升及配置增加；現金部位維持適當水位，將視市場狀況動態調整投資組合，以提升收益；海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。

富邦人壽截至2024年3月底總投資資產達4兆9,934億元，受惠利率走升與美元升值，2024年第1季經常性投資收益年成長8.6%，變動收益類資本利得年成長96.6%，帶動避險前後投資報酬率均優於去年同期，避險及匯兌後投資報酬率達4.62%，與負債成本之正利差較去年同期擴大。

受惠金融市場回穩及股票評價上揚，2024年第1季富邦人壽金融資產未實現餘額已由負轉正，截至2024年3月底淨值比約10.9%，資本適足率(RBC)逾300%。

台北富邦銀行2024年第1季稅後純益81.6億元，續創歷史同期新高，各項業務規模穩健成長。整體淨收益年增16.0%，其中，利息淨收益年增13.7%，主要來自資產規模成長及淨利差(NIM)年增6bps；手續費淨收益年成長達50.9%，反映財管及信用卡業務收益增加。授信部份，整體授信餘額年增12.8%，企業授信與個人放款皆為雙位數成長。整體企業授信餘額年增14.9%，反映經濟成長及企業資金需求增加；個人授信部份，房屋貸款餘額突破1兆元，年成長達10.9%，其他個人授信餘額年增16.6%，個人信貸及信用卡循環餘額呈現雙位數成長。

台北富邦銀行2024年第1季存款餘額年成長8.6%，在高利率環境下，台、外幣定存增幅均高於活存；持續強化外幣資金運用效率，帶動外幣放款及債券占外幣存款比例增加。資產品質方面，逾放比0.11%，備抵呆帳覆蓋率1,143.73%，皆維持良好，各項業務資產品質維持穩健。

信用卡業務方面，因Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，有效卡數年成長50.5%，市占率14.8%，位居市場第二；簽帳金額年成長51.4%，市占率13.7%，市場排名第三。財富管理業務方面，財富管理各產品線顯著成長，財富管理手續費收入年成長44.0%，其中，共同基金年成長達128.4%，反映投資市場熱絡。海外分行放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益年增18.5%、海外稅後淨利年增15.8%。

富邦產險已走出防疫險陰霾，2024年第1季獲利已由負轉正，稅後淨利達13.5億元。簽單保費收入成長6.2%，市占率達24.7%，續居市場龍頭；同時，因不再受防疫險影響及來自業務結構調整貢獻，自留綜合率較去年同期改善，達84.0%。投資市場波動，投資績效仍維持穩健，投資報酬率為6.83%。

商品推薦