出國換匯選這家！五大外幣換匯減碼優惠 換日圓最多省新台幣5500元

迎接暑期出國熱潮，為讓民眾換到市場超甜匯率價，國泰世華銀行挑選國人喜愛的五大旅遊熱點區域，推出「特匯日自由選」活動。民眾只要完成指定任務，便可於次月獲得「特匯券」，1券即享5次換匯優惠。至2024年底前，憑「特匯券」便可透過國泰世華CUBE App任選五大幣別減碼優惠，包含新台幣換美元可享減4.5分、日圓減0.25分、人民幣減1.5分、澳幣減5分及歐元減15分等超殺換匯優惠。若以單筆換匯限額新台幣10萬元試算，5次均使用「特匯券」換日圓，可多省下新台幣5,500元。

國泰世華「特匯日自由選」活動，即日起至2024年8月31日，單月換匯單筆金額達新台幣5萬以上，且當月最後一天持有指定外幣存款500美元或75,000日圓(活/定存併計)，次月10日即可領取「特匯券」，優惠效期至2024年底。除了享換匯優惠，若搭配CUBE App「匯率到價通知」功能，當達到期望匯率時，還可收到E-mail、CUBE App、LINE推播通知，換到心目中的理想匯價。

此外，對於出國需要外幣現鈔的民眾，不需開立外幣帳戶，年底前也可使用國泰世華外幣ATM提領美元和日圓現鈔，24小時皆可提領，且享不限次數免手續費，不受時間、空間限制。目前不僅全台165家國泰世華分行均設有外幣ATM，考量旅遊人流需求，亦同步將外幣ATM提款服務進駐至捷運台北車站、松山機場站等兩大旅遊交通樞紐，提供全年不打烊的ATM外幣提款功能，讓準備外幣更簡單、划算。

有別於市場限時搶匯活動，國泰世華將自主權交還給客戶，提供自由且彈性的減碼換匯活動。國泰世華銀行表示，除了因應客戶需求提供個人專屬整合式服務，更為所有可能竭盡所能，提供結合CUBE App、ATM、信用卡等多元外幣服務，包括：平均換匯成本計算、CUBE App大額換匯視訊、CUBE App預約外幣約轉、匯款進度查詢等，讓客戶不論是旅遊、海外投資或是海外消費情境，都能享受簡單、快速又有效率的外幣服務體驗。

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