6月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲55.6點，收21607.43點。6月電子期收1143.3點，上漲9.65點，逆價差0.08點；6月金融期收1952點，下跌18點，正價差0.23點。
6月電子期以1143.3點作收，上漲9.65點，成交1071口。7月電子期以1138點作收，上漲9.85點，成交6口。
電子現貨以1143.38點作收，上漲10.67點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差0.08點。
6月金融期以1952點作收，下跌18點，成交810口。7月金融期以1936.4點作收，下跌23.4點，成交6口。
金融現貨以1951.77點作收，下跌14.31點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.23點。實際收盤價以期交所公告為準。
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