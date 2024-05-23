精誠攜手臺灣證券交易所提供 ESG 資訊整合服務

碳有價時代來臨，永續投資已經成為全球未來的投資顯學，精誠（6214）運用自身在軟體與數據領域的核心能力，23日宣布攜手臺灣證券交易所合作推出「ESG InfoHub」平台，建立完整資料庫，將上市公司繁雜的數據及資訊系統化，提供投資人與企業更方便掌握ESG投資以及永續轉型相關資訊與績效，且以視覺化的圖表方式呈現資訊，串接產官學單位多元資訊，並持續優化介面，提升使用者體驗，從投資面向作為推動ESG永續發展的助力。

精誠資訊科技創新服務事業部副總經理吳文舜表示：「根據投信投顧公會ESG基金數據專區統計，截至2023年12月底國內ESG基金達到128檔，規模大到5.278億台幣，年增率分別為25.5%以及50%。『ESG InfoHub』除了透過系統化地收集公開發行公司ESG資訊外，也進一步將ESG資料進行質化與量化，從資料庫中提煉出視覺化的資訊，有助企業掌握ESG發展關鍵、增加競爭力；未來精誠也期望能持續完善相關資料庫與數據的建置，提高企業在ESG揭露的透明度和一致性，幫助賦能更多元的永續價值。」

永續投資已經成為投資的新常態，為讓投資人充分掌握企業在ESG領域相關資訊以保障投資人權益，「ESG InfoHub」近期整合查詢上市公司ESG重大負面事件功能，投資人可依個別公司、跨公司、跨產業進行比較，深入瞭解上市公司的ESG投資及永續轉型相關資訊與績效。

統一ESG資料庫指標必須先整合多元面向的數據，格式化數據才能在一致的基礎上進行比較與查詢，為投資人以及企業提供更多加值型服務並提升資訊應用價值。精誠期待證交所的「ESG InfoHub」可以成為臺灣上市公司最完整的ESG資料共享與應用平台，以達到促進ESG投資，引導永續資金投入的基礎。

臺灣證券交易所的「ESG InfoHub」提供六大面向的一站式查詢，包含Market Highlights、ESG資料庫、ESG商品資訊、ESG相關資源、溫室氣體、永續課程等，其中更提供上市公司ESG儀表板的功能，使用者可以依據年份、產業別來比較上市公司的ESG數據，並能針對環境（E）、社會（S）和治理（G）的資訊進行個別查詢及比較，藉此強化上市公司ESG發展，提升資訊揭露品質，引導永續資金投入。

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