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凱基人壽推龍保倍美元利變終身壽險 三大特色周全保障

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽建議50世代熟齡族群可善用美元利變型保單，加倍建構愛與保障的幸福人生。業者提供
凱基人壽建議50世代熟齡族群可善用美元利變型保單，加倍建構愛與保障的幸福人生。業者提供

行政院主計總處最新公布的國富統計調查發現註1，2022年底家庭部門平均每人淨值為新臺幣(以下同)688萬元整，但人身保險準備及退休基金準備卻僅有154萬元，顯示國人在自身保障等規劃尚未完善，一旦突如其來的風險發生，家人恐難以因應未來可能的經濟衝擊，以及維持原有的生活品質。因此，開發金控（2883）旗下凱基人壽(原中國人壽)建議50世代熟齡族，無論是正值職場巔峰的中高階主管、事業有成的企業主、或是手邊已累積一定資產的屆退高資產族群，可將保險納入周全保障及持續照顧摯愛家人的一環，加上近期美元在國際金融市場依舊強勢，不妨規劃投保美元利率變動型保險商品，強化家庭經濟安全網，加倍建構愛與保障的幸福人生。

凱基人壽全新推出的「凱基人壽龍保倍美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，是從客戶需求角度設計保障內容，包含以下三大特色：(1)短期繳費終身享保障：提供躉繳、2年期繳費年期，繳費方法多元且可享高保費費率折減；(2)增值回饋分享金機制：當宣告利率大於預定利率，即有機會享有增值回饋分享金。另外，增值回饋分享金可選擇以不同方式給付，例如選擇以繳清保險方式增加保險金額，讓愛加倍，給家人們無後顧之憂的未來生活；(3)分期定期給付保險金留愛家人：保戶可依保單條款選擇身故或完全失能後之保險金給付方式，依自身需求選擇一次或分期給付，達到落實個人意願，持續照顧摯愛家人。

若以50歲的陳先生投保「凱基人壽龍保倍美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，投保時保險金額50萬美元，躉繳原始保費為20萬2,650美元，經相關費率折減後，躉繳保費19萬8,597美元，假設往後年度宣告利率為4%，增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，當王先生到保險年齡80歲時，年度末現金價值達39萬7,752美元，壽險保障更達到55萬3,918美元，兼顧保障並持續照顧摯愛，樂享幸福人生。

保費 保險金 凱基人壽

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