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新台幣午盤升4分 暫收32.235元

中央社／ 台北23日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.235元，升4分，成交金額6.3億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.29元，早盤最高32.226 元、最低32.3元。

外匯 新台幣

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