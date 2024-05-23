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元大期永續期步走 維護生物多樣性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨參與芝山生態與古文明探索之旅(元大期貨/提供)
元大期貨參與芝山生態與古文明探索之旅(元大期貨/提供)

元大金控從2024年2月開始進行188永續活動接力計畫，並由旗下各子公司輪流參與，元大期貨接力5月：188代表一個深耕計畫、八家子公司輪流主辦及呼應8個聯合國SDGs指標，而數字8更象徵無限循環，傳遞著本集團永續共好的精神，更實踐「2021-2025集團永續發展策略藍圖」-成為環境變遷的綠色先鋒；此外亦邀約警政署前往宣導防詐意識，及捐贈發票關懷弱勢群體。

芝山岩是台灣最早被發現的史前文化遺址，該公司同仁攜家帶眷共百餘人展開芝山岩守護生物多樣性的旅程，認識生物多樣性；為響應保護地球之環境變遷永續議題，減少氣候暖化的加劇因子，全員皆自備環保水瓶，從家庭與職場基層的環境保育做起，愛護地球「多一塑不如少一塑」是每個人的責任。

這次活動主題與意義多元，主要包含生態與古文明導覽、尋蟲趣、傷鳥得得之家參訪、療癒龍貓盆栽DIY與機智大挑戰闖關活動，芝山生態綠園亦為重要的傷鳥救治中心，同仁與眷屬一起渡過歡樂的時光，讓人體會到大自然的生態循環多樣性與昆蟲世界的奧妙，瞭解維護生物多樣性的重要，在工作之餘彼此交流與促進親子間互動，永續期步走，達到寓教於樂與成就幸福職場。

元大金控 生態 職場

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