退休官員樂於前進民營金融業 主要看中這點

退休官員樂於前進民營金融業，高薪的號召當然是重要因素，倘若是公職體系，不要說政府機關，連政府旗下的泛公股事業機關，薪水相較民間行情都少得可憐，而且三不五時還要赴立院備詢，已成為政府對外攬才最大考驗。

公股行庫董總的薪資水準待遇如何？根據數年前立法院曾決議的內容，所有已民營化的公股金融事業機構的月薪，董事長最高必須以每月33萬元為限，總經理少1萬元，最多32萬元為限，相較於民營金控，不只金控董事長，連子公司董事長都經常有數千萬元的年薪、副總級的薪水也至少1500萬元以上起跳，亦不乏3千萬元以上的，公股金融業高層相較於民營金融業者的落差由此可見，甚逾10倍之多。

以上還是已民營化的公股金控、銀行的薪資行情，倘若是國營的，亦即政府100％持股的台銀、土銀、輸出入銀行的董座及總座，薪資行情更低，月薪僅18元萬上下。

問題出在立法院10多年前做的決議，已把上述金額訂死在相關規定裡，使得該「天花板」迄今無法突破，也因此，儘管財部所訂定的公股事業機構負責人的薪資水準，已民營化的公股事業機構薪水可為國營事業的2倍，但由於十多年前的一紙決議，不論物價如何變動，公股金融事業都不能加薪。

根據財政部在2022年3月最新下達的公文指令，公股銀行董總的「非固定收入」（包括獎金、津貼在內）不得超過「固定收入」（月薪），也就是公股行庫董總合計各種加給、績效獎金、津貼等，倘若每月的薪資是33萬元，等於除了一整年領取12個月的薪資之外，合計其他的獎金及津貼，所能領取的一年總報酬，將不得超過24個月的月薪，約是792萬元。換言之，每位公股董總所能領取的薪俸酬勞，一年最多也不會超過800萬元。公股金融圈人士對此進而指出，800萬元是天花板，但實際上大部分的公股金控或銀行董事長的薪水，頂多在600至700萬元之間，總經理的薪水則大約在500至600萬元。

至於民營金融圈的金控或銀行董總薪資行情，有大型壽險型金控的總經理薪資已超過5000萬元、銀行總經理大約超過3000萬元、亦有來自外資圈的銀行董事長年薪達到上億元的水準。某家晉用許多外籍專業經理人的大型壽險金控，20多位董事或副總級高層的薪資水準合計超過10億元，亦即每位年薪大約有3000至5000萬元的行情。

而在民營金融圈還有所謂邀請政壇人士出任董事長的「行情價」，依每家金控水準不同，大約在1500萬至3000萬元不等。

根據財政部對公股事業董總的薪資及績效管理的規定，所有公股事業機構依據考評分成5類，累計總分的滿分為80分，即使是董總的考績最好的，為61分以上的第一類，已民營化公股金控或銀行的董事長月薪最多仍只能拿到33萬元，總經理為32萬元。

倘若拿公股金控、銀行的薪資水準對比民營金融業，上述公股董事長多數在600至700萬元，總經理多數在500至600萬元的水準，和其他大型民營金控的董總薪水行情相較，落差不但至少2倍起跳，甚至有高達10倍之多。相較之下，公股行庫的董總，包括還要兼負許多「政策任務」，總業務量比起民營金融業其實有增無減，而且動輒要跟著部會首長去立法院備詢，並且經常受到多位立委高分貝的質詢，成為在推展業務之外，另一個沈重的「身心負擔」，上述問題都成為政府對於公股金控、銀行的董總人選想對外攬才的最大障礙。 前經長王美花將出任台新金獨董。圖／聯合報系資料照片

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