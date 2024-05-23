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智慧醫療浪潮來臨 投資契機現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
創新醫療新商機市場預估(資料來源： ABI Research，Grand View Research，Business Research Insights，Global Market Insight，2023/8)
創新醫療新商機市場預估(資料來源： ABI Research，Grand View Research，Business Research Insights，Global Market Insight，2023/8)

看好科技快速發展，帶動創新醫療的投資機會，永豐投信於5月27日即將募集的永豐創新醫療多重資產基金，保管銀行為兆豐銀行，將發行新台幣、美元、人民幣及南非幣共四種幣別，可滿足投資人資產配置與多元外幣資金運用的需求。

永豐創新醫療多重資產基金擬任基金經理人陳世杰指出，2020年新冠肺炎疫情爆發，民眾醫療行為出現變化，以視訊看診為例，而根據2023年Deloitte調查報告顯示，在2018年疫情爆發以前，民眾使用視訊看診的比重低於14%，到了2022年，民眾使用視訊看診的比重已經提高至67%。因此，即使在疫情結束後，民眾的醫療行為已經發生改變，同時就催生創新醫療的新商機。

陳世杰表示，為因應遠端醫療比例逐漸提高，相關的智慧醫療監測裝置、智慧醫療設備市場的發展潛力就孕育而生。根據2023年8月ABI Research與Business Research Insights報告預估，全球智慧醫療監測裝置數量將從2022年0.2億台，成長至2030年的1.8億台，年複合成長率達31.6%；全球智慧醫療設備市場，預估將從2021年315億成長至2031年的1,321億，年複合成長率為15.4%，未來商機可期。

為迎上科技帶來的創新醫療產業機會，永豐創新醫療多重資產基金即是聚焦在醫療智慧化後的創新醫療商機，預計5月27日至5月31日展開募集，銷售機構為：兆豐銀行、永豐銀行、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、統一證券、兆豐證券、元富證券或洽永豐投信，而多重資產配置的優勢在於，投資標的風險分散，並打造兼具創新醫療成長紅利，同時保有相對穩健的債息收入。

兆豐銀行 疫情

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