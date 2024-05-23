快訊

賴清德上任三天！共軍宣布金馬台周邊軍演…國防部回應了

新北永和今晨驚傳當街砍人！凶嫌逃走…疑債務談判起糾紛

日本航空2客機在羽田機場擦撞！幸無人傷 已緊急停飛

新台幣開盤貶1.5分 為32.29元

中央社／ 台北23日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.29元開盤，貶1.5分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.3元至32.29元。

外匯 新台幣 美元匯率

延伸閱讀

美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

瀕臨貶破152…外匯官員加大警告力道 硬把日圓從34年低點拉回

日：不擇手段打擊外匯投機

相關新聞

金管會主委彭金隆釋利多 壽險淨值比緊箍咒…有望鬆綁

壽險業利多要來了。金管會主委彭金隆昨（22）日說，2026年TW-ICS（台版新一代清償能力標準）實施後，將考慮調整目前...

壽險業淨值比3%緊箍咒 金管會擬調整時間點曝光

壽險業利多要來了。金管會主委彭金隆說，2026年TW-ICS（台版新一代清償能力標準）實施後，將考慮調整目前淨值比不得低...

虛擬貨幣專法 年底前定案

詐騙集團用虛擬貨幣對詐款洗錢、匯出資金日益氾濫，立委關切金管會何時訂定虛擬貨幣專法防詐，新任金管會主委彭金隆昨天表示，金...

富邦永續大未來論壇 6月5日登場

二○二四年富邦永續大未來論壇將在六月五日登場，即日起開放報名。富邦金指出，今年的論壇以「產業×金融攜手同行，跨越永續轉型...

通訊-KY自7月2日起終止櫃檯買賣賣暨停止公開發行

櫃買中心表示，中國通訊多媒體集團有限公司（6404，簡稱：通訊-KY公司）前因會計師持續出具繼續經營能力存在重大不確定性...

金管會主委彭金隆：壽險業接軌新制…事緩則圓

壽險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0新制，這也是新任金管會主委彭金隆上任後最大挑戰，他曾以預言奇書「推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。