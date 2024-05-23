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通訊-KY自7月2日起終止櫃檯買賣賣暨停止公開發行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，中國通訊多媒體集團有限公司（6404，簡稱：通訊-KY公司）前因會計師持續出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告屆滿三年仍無法改善，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第20款之情事，遂公告自2023年11月22日起通訊-KY公司有價證券停止櫃檯買賣迄今。

通訊-KY公司因有價證券停止櫃檯買賣已屆滿六個月仍未恢復買賣，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第12 款第1目應終止其有價證券櫃檯買賣，以及櫃買中心受託辦理本國及外國發行人募集與發行有價證券案件規定第4條停止公開發行之情事，櫃買中心依規公告自2024年7月2日起終止通訊-KY公司上櫃有價證券櫃檯買賣暨停止公開發行。

櫃買中心

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