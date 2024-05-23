快訊

懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

征戰大胃王比賽20年吃壞身體！日本傳奇小林尊宣布退休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦永續大未來論壇 6月5日登場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
二○二四富邦永續大未來論壇六月五日登場，即日起開放報名。圖／富邦金控提供
二○二四富邦永續大未來論壇六月五日登場，即日起開放報名。圖／富邦金控提供

二○二四年富邦永續大未來論壇將在六月五日登場，即日起開放報名。富邦金指出，今年的論壇以「產業×金融攜手同行，跨越永續轉型落差」為題，在「永續金融」的架構之下，檢視金融機構與其影響的企業與產業，在面對ＥＳＧ各面向的全球挑戰與整體社會影響。

富邦金控、富邦文教基金會自二○一六年起，每年與台大風險社會與政策研究中心合作舉辦「全球化講堂」，與大眾一起正視氣候變遷、能源轉型、環境正義等全球正迫切發生鉅變的議題，富邦集團之後也擴大關懷範疇，自去年起正式將「全球化講堂」更名為「富邦永續大未來論壇」。

今年論壇共規畫五個場次議程，其中場次一邀請司法院前院長賴英照、富邦金控風控長徐偉傑等人探討綠色金融政策及法制面議題；場次二由台大風險中心主任周桂田帶領研究團隊，發布針對台灣高碳排產業進行的氣候相關財務揭露調查；場次三則邀請內政部次長董建宏與學界代表，一起聚焦歐盟社會永續分類標準與永續轉型的討論。

場次四將邀請ＩＬＯ國際勞工組織社會金融計畫負責人Craig Churchill連線進行「Just Transition Finance」專題演講，並與環境部次長施文真、台北富邦銀行總經理郭倍廷及台灣金融研訓院永續金融發展中心主任林士傑等人，共同談論國際綠色金融公正轉型推展的核心概念與實務。

永續 綠色 風險

延伸閱讀

中職／朱育賢勝利打點 樂天1分差擊敗富邦

中職圖輯／江國豪對決霸威斯 5局比完富邦3：4落後樂天

立院初審通過不動產估價助理員制度 5資格可任職

立院初審 建立不動產估價助理員制度

相關新聞

金管會主委彭金隆釋利多 壽險淨值比緊箍咒…有望鬆綁

壽險業利多要來了。金管會主委彭金隆昨（22）日說，2026年TW-ICS（台版新一代清償能力標準）實施後，將考慮調整目前...

虛擬貨幣專法 年底前定案

詐騙集團用虛擬貨幣對詐款洗錢、匯出資金日益氾濫，立委關切金管會何時訂定虛擬貨幣專法防詐，新任金管會主委彭金隆昨天表示，金...

富邦永續大未來論壇 6月5日登場

二○二四年富邦永續大未來論壇將在六月五日登場，即日起開放報名。富邦金指出，今年的論壇以「產業×金融攜手同行，跨越永續轉型...

通訊-KY自7月2日起終止櫃檯買賣賣暨停止公開發行

櫃買中心表示，中國通訊多媒體集團有限公司（6404，簡稱：通訊-KY公司）前因會計師持續出具繼續經營能力存在重大不確定性...

金管會主委彭金隆：壽險業接軌新制…事緩則圓

壽險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0新制，這也是新任金管會主委彭金隆上任後最大挑戰，他曾以預言奇書「推...

金管會主委彭金隆：安全、發展 雙軌並進

金管會主委彭金隆新官上任，對金融市場提出「安全」與「發展」兩大政策目標，立委郭國文昨（22）日詢問彭金隆「安全」與「發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。