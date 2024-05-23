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富邦永續大未來論壇 6月5日登場
二○二四年富邦永續大未來論壇將在六月五日登場，即日起開放報名。富邦金指出，今年的論壇以「產業×金融攜手同行，跨越永續轉型落差」為題，在「永續金融」的架構之下，檢視金融機構與其影響的企業與產業，在面對ＥＳＧ各面向的全球挑戰與整體社會影響。
富邦金控、富邦文教基金會自二○一六年起，每年與台大風險社會與政策研究中心合作舉辦「全球化講堂」，與大眾一起正視氣候變遷、能源轉型、環境正義等全球正迫切發生鉅變的議題，富邦集團之後也擴大關懷範疇，自去年起正式將「全球化講堂」更名為「富邦永續大未來論壇」。
今年論壇共規畫五個場次議程，其中場次一邀請司法院前院長賴英照、富邦金控風控長徐偉傑等人探討綠色金融政策及法制面議題；場次二由台大風險中心主任周桂田帶領研究團隊，發布針對台灣高碳排產業進行的氣候相關財務揭露調查；場次三則邀請內政部次長董建宏與學界代表，一起聚焦歐盟社會永續分類標準與永續轉型的討論。
場次四將邀請ＩＬＯ國際勞工組織社會金融計畫負責人Craig Churchill連線進行「Just Transition Finance」專題演講，並與環境部次長施文真、台北富邦銀行總經理郭倍廷及台灣金融研訓院永續金融發展中心主任林士傑等人，共同談論國際綠色金融公正轉型推展的核心概念與實務。
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