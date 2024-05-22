2024年國際資產管理論壇 吸引投信投顧業逾200人參與

為協助國內投信投顧業者瞭解永續發展及國際資產管理業務創新趨勢，投信投顧公會今(22)日舉辦「2024年國際資產管理論壇」，期望透過國內外相關專家進行深入的剖析與分享，協助國內業者掌握永續發展與產業創新趨勢與機會，吸引到投信投顧業界200多位嘉賓與會。

本次活動邀請彭博指數資深產品經理邵聖喆、貝萊德亞太區iShares安碩產品研究與創新部門主管Bruno Neukirch、協合國際法律事務所律師賴冠妤、聯博集團環境研究與企業議合總監Sara Rosner以及恒生指數公司可持續發展業務主管許維峰發表專題演講，。

論壇活動在投信投顧公會理事長劉宗聖致詞中拉開序幕，他表示，投信投顧產業要持續成長茁壯，創新與多元化發展至關重要，鼓勵業者積極開發新商品新業務，除滿足投資市場需求，也為產業的發展注入更多動力與活力；另一方面，隨著全球永續投資快速發展，ESG基金也快速成長，關注議題已從氣候變遷逐漸擴展至生物多樣性之研究，並越來越突顯其重要性。此外，近年來也有不少退休基金將ESG概念納入投資流程及投資標的中，期望透過識別ESG風險與機會，來控管整體基金的風險並提升投資績效，這些都是資產管理業未來發展重要方向。

金管會副主任委員邱淑貞於致詞時表示，金管會將持續發展資產管理業務，繼續鬆綁法規，以提供更多元化商品，讓市場有更多新的投資商品。此外，ETF商品部份，也會在穩健與安全原則下持續促進商品之發展，目前刻正研議開放主動式ETF與多重資產ETF，希望產業能安全與發展並進。在永續發展方面，則希望投信投顧業能發揮中介機構的影響力，引導企業朝綠色永續發展與轉型前進，透過公、私協力共同推動。

邱淑貞亦提及資產管理三大趨勢，包括價值驅動、創新跟永續發展、投資人的需求驅動，並感謝公會舉辦今天的論壇，希望透過本次論壇的傳遞與分享，可以進一步凝聚界共識，共同朝產業多元創新與永續發展目標努力。

彭博邵聖喆於論壇中分享地緣政治和宏觀經濟的不確定性增加了投資挑戰，評估風險和長期收益對於投資者非常重要。多元資產投資組合可以有效幫助投資者實現風險控制下資本成長、多元化收益回報，或實現與風險溢價因素低相關性回報的目標；而多元資產指數具有靈活、透明、基於規則和較高性價比等特點，可幫助投資人有效率地執行多種資產類別配置策略，應對投資挑戰。

貝萊德Bruno Neukirch則在演講中提及，過去十年，指數投資和ETF產品在全球的成長速度令人矚目，截至2023年底，全球ETF資產總額達11.5兆美元，廣受包括台灣在內的亞太區投資人青睞，他們以多種創新方式運用ETF來實現投資目標。而台灣的ETF市場在過去兩年也呈現大幅成長，自2022年至2024年4月底，新增淨資產達1,460億美元，成長速度居亞太區第二。預期全球ETF的使用將持續快速成長，部分來自固定收益及主動型ETF日益增長的需求所驅動，而這也正改變著各類型投資人實現投資目標的方式。

律師賴冠妤在演講中指出，配合主管機關永續發展政策，投信事業需分階段完成永續報告書之編製與申報，自今年度起，資產管理規模達6,000億元以上者，需編製與申報前一年度的永續報告書，而資產規模達3,000億元以上未達6000億元的業者，則從明年度開始編製與申報今年度的永續報告書，預計自2026年度起，將全面適用永續報告書編製與申報之規範。而永續報告書之編製不單僅是配合法規的形式要求，投信事業應本著GRI的報導原則，盡責揭露相關資訊，有助於提升永續經營方面的透明度。

聯博Sara Rosner表示，倡議將生物多樣性因素納入投資決策中，主因生物多樣性是地球上生命的基礎，也是許多經濟活動的基礎，然而，它正面臨著前所未有的威脅。作為投資者，我們有責任和機會應對這些挑戰，並支持更可持續的經濟活動。透過對生物多樣性的研究，將與自然相關的風險和機會納入研究和投資流程，不僅僅是出於責任，也是為了掌握報酬潛力。通過理解生物多樣性如何影響不同行業和企業的價值鏈，我們可以更好地評估它們的暴險、韌性和適應策略，並識別轉型中的贏家和輸家。

恒生指數許維峰指出，退休儲蓄計劃是人生理財規劃中一個重要部分，為較長遠的規劃，旨在趁年輕時累積財富，以便退休後仍可享財務穩健的生活，維持生活品質。從理財的角度來看，投資者在退休儲蓄計劃中加入ESG元素，通過選擇適合自己需要的ESG投資，不僅能追求投資回報之餘，更可兼顧關注環境及社會等因素，並舉香港強積金納入ESG相關產品之實例。

投信投顧公會表示，本次論壇透過國內外資產管理及永續發展專家的解析及經驗分享，協助國內業者瞭解國際間資產管理與永續發展創新趨勢並掌握相關商品發展契機。

商品推薦