RBC未達標 新壽改善計畫最遲明提出

壽險業2023年底資本適足率（RBC）剩新光人壽、三商美邦人壽（2867）未達法定200％標準，其中，新壽176.37％、三商壽111.09％，對此，金管會保險局局長施瓊華昨（22）日表示，三商壽的改善計畫已送至金管會，目前正在審查當中，新壽則需在5月24日之前提出最新改善計畫。

施瓊華指出，金管會已在4月發函給新壽、三商壽，請公司在5月24日之前提出最新改善計畫，當報告來了之後，再進行評估。希望能提出可行的方案改善RBC，盡速回到法定標準。改善計畫可能會包含增資、發債以及財務結構調整等財業務改善方案。

至於能否在三個月內達標？施瓊華表示，這要看公司提出的項目是什麼，現金增資的部分，有一些已在做了，有一些會到下半年再進行，另外，新光金以其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元已於上半年完成，但還是不夠，所以需要再提，新壽接下來還要發債，預計6月底55億元發債金額到位，下半年還有現金增資規畫，至於最後能否達標，要看RBC狀況進行評估試算。

施瓊華會後補充說，三商壽的改善計畫已送至金管會，正在審查當中，兩家公司的改善計畫應該還是以現增和發債為主，因為這兩項是最直接的，其他的方案短時間看不太出來成效。

新光金（2888）今年以子公司上繳盈餘對新壽增資70億元，新壽也將發行80億元次順位債，加上接下來125億元現增案，加起來達275億元。

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