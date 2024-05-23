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壽險業務員登錄人數4月變少 保險公司、保代通路同步下滑

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
2024年4月壽險業務員登錄人數統計
2024年4月壽險業務員登錄人數統計

壽險業務員4月登錄人數出爐，未能延續前兩個月增加的趨勢，再度出現衰退，壽險公司、保代通路皆較上月減少，僅保經公司持續成長，整體壽險登錄人數跌回37萬3,010人，較上月大減786人，其中，壽險公司登錄業務員人數較上月減少656人，來到20萬5,523人。

在分紅保單帶動及投資型新商品陸續上架的影響下，今年前四月壽險新契約保費（FYP）、續年度保費與總保費收入，全數較去年同期增長。其中，壽險新契約保費2,391.68億元，年增12.7%；續年度保費5,062.17億元，年增6.2%；總保費收入7,453.85億元，年增8.2%。

儘管業績回溫，但在各大壽險公司祭出考核機制下，業務員登錄也受到影響。據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路中，壽險公司業務員人數在連續兩個月正成長之後，登錄人數再度下滑，4月壽險公司登錄業務員人數較上月減少656人，來到20萬5,523人。

保險代理人公司登錄業務員亦較上月衰退，人數較月減395人，來到7萬7,509人；保險經紀人公司則是三大通路中唯一保持正成長的，登錄業務員較上月增加265人，達8萬9,978人；總計4月壽險業務員人數為37萬3,010人，較上月減少786人。

若以各壽險公司來觀察，4月有七家壽險業務員登錄呈現單月正成長，分別是南山人壽增加170人、國泰人壽增加41人、新光人壽增加15人，其他包含台新人壽、保誠人壽、安達人壽及友邦人壽登錄業務員人數皆呈現增加。而富邦人壽、凱基人壽則呈現減少。

對此，富邦人壽表示，自今年起，公司即以重視精實人力、提升人均產能為組織發展目標。除持續進行適當的評量外，對新進人員亦提供更嚴謹及紮實的訓練，倘無法配合公司之訓練且業務績效不佳者，將會視情況予以適當之汰除。

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