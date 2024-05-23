富邦壽獨董 許碩芬出任

富邦金控（2881）與富邦人壽前獨董王銘陽4月上旬請辭，並接任開發金（2883）董事長且兼任凱基人壽董事長，富邦金控昨（22）日宣布，由國立高雄科技大學教授許碩芬接任富邦人壽獨立董事，自即日起生效。

富邦金控昨天於證交所發布重大訊息，宣布子公司富邦人壽獨董由許碩芬接任，富邦金先前也公告，金控獨董候選人為曾任金管會檢查局局長的王儷娟。

根據富邦金先前上傳的資料，今年股東常會獨立董事被提名人名單，獨董被提名人為王儷娟；王儷娟曾任金管會檢查局局長、金管會銀行局局長、金管會檢查局副局長、主任秘書等職。

富邦金控昨天代子公司富邦產險公告，董事會決議以公開標售方式處分位於台北市及高雄市等三處不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理標售事宜。

富邦產同步公告兩筆關係人捐贈案，第一案捐贈原由為參與產險公會的「2024年金融服務業教育公益基金捐款計劃」，捐贈金額為新台幣10萬元，受贈對象為產險公會。第二案為捐贈財團法人富邦慈善基金會及財團法人富邦文教基金會2024年度執行經費，分別捐贈新台幣460萬元與514.2萬元。

富邦金控將於今年6月14日召開股東常會，富邦金控董事長蔡明興在今年的「致股東報告書」中揭示2024年富邦金控主要子公司的七大發展策略重點，同時強調，富邦金控將持續深耕台灣市場及布局亞洲，並持續評估併購及參股機會來拓展版圖，在追求績效之際，透過金融科技挹注創新能量並展現永續競爭力，朝向「亞洲一流金融機構」願景邁進。

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