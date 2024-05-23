中租籌資 評估發可轉債

中租控股（5871）昨（22）日召開股東常會，由董事長陳鳳龍主持。會中通過長期資金募集案上限1.5億股計畫，及盈餘分派每股6.7元股利。

中租控股並在股東會上重申，長期資金募集將不會採取發行全球存託憑證（GDR），預計第3季相關募資計畫才會定案。

不過，中租控股內部也在評估其他籌資備案，若不啟動長期資金募集，則不排除再發國內可轉債模式籌資，子公司則是以保留盈餘轉增資充實資本，支應業務成長需要。

中租控股也在股東會上向股東說明，今年內部預期全年營收還是要有10%的成長，這是期許目標並非財測，與年初公布的台灣、中國大陸與東協三大市場，業務成長目標均為一成相當。

中租控股昨天股東會通過去年盈餘分派每股配發6.7元股利，股利水準創歷史新高，其中包括現金股息每股6.5元，股票股利0.2元。以昨天收盤股價154.5元概算，現金股息殖利率為4.2%。

中租控股近年股東會每年都會提出長期資金募集案，以利當年度若有業務擴張資金需求較大時，可以及時辦理普通股或特別股增資，或是發行GDR等，2022年中租控股即曾發行3.88億美元的GDR。不過，中租控股近期在有外資報告大幅調降目標價、傳將發GDR引發外資賣老股等換新股導致賣壓，以及台灣的金融監管與大陸景氣等疑慮下，使得中租控股股價急跌，中租控股在法說會上即表明不會發行GDR，昨天股東會上面對股東提問，中租控股也再度重申不發GDR的立場。

根據股東會提案，長期資金募集是為因應公司未來長期策略發展及營運成長資金需求，包括營運資金、長期投資、償還借款等用途，並考量資金募集方式的國際化及多元化，因此擬採辦理境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行GDR等方式，籌措長期資金。不過，在不發GDR的情況下，表示若要啟動相關規劃，就可能以普通股或特別股發行辦理，但是中租控股表示，相關計畫要等到第3季再行評估是否需要啟動。

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