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股漲激勵 台幣終止連三貶...收32.275元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美元指數22日小幅上漲，促使主要亞洲貨幣升貶互見。 聯合報系資料庫
美元指數22日小幅上漲，促使主要亞洲貨幣升貶互見。 聯合報系資料庫

美元指數昨（22）日小幅上漲，促使主要亞洲貨幣升貶互見；新台幣匯率在台股激漲帶動下，終場升值1.9分，收在32.275元，終止連三貶，總成交量為14.765億美元。

匯銀主管指出，相較於台股指數昨天飆漲，匯市表現相對淡定，主要是市場關注聯準會即將出爐的會議紀錄、市場觀望氣氛濃厚。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.07%，主要亞幣漲跌互見，其中，新台幣與台灣主要貿易對手國貨幣韓元分別升值0.06%及0.03%；日圓、人民幣與星元匯率均為貶值，日圓匯率昨天下挫0.11%，人民幣與星元昨天小幅下跌0.04%和0.03%。

展望後市，匯銀主管說，熱錢動向仍是影響新台幣匯率的關鍵主因，估計短期內，新台幣匯率將維持32元至32.5元區間波動。

證交所統計顯示，台股指數昨天大漲315點、收在21,551點。儘管台股指數續創新高，但匯市未見外資大舉匯入，推測是投資人正緊盯美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達財報表現，以及就快出爐的美國聯準會的會議紀錄，在兩大變數出爐前，一動不如一靜。

回顧昨天匯市盤中交易情況，新台幣匯率一度跟隨台股指數走揚，盤中最高升抵32.235元，收盤前美元買盤進場，令升值金額縮至1.9分，以32.275元作收，終止連三貶，兩大外匯經紀公司總成交量為14.765億美元。

台幣 台股 指數

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