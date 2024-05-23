快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠東大巨蛋卡 發卡行搶標

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

遠東SOGO大巨蛋商場已公布正式名稱為「遠東 Garden City」，占地面積3.6萬坪，榮登台北市最大購物商場。金融圈指出，遠東Garden City聯名卡的招標作業正進行中，幾家大型發卡行皆有投標。這將是今年市場最重量級的聯名卡，花落誰家亦可能牽動信用卡市場版圖。

台北大巨蛋去年底啟用。遠東SOGO百貨承租大巨蛋商場並負責招商。近日也宣布將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，其中，周邊圓形廣場美食公園將於5月30日率先開張。至於大巨蛋商場本體及地下街， 地下街預計今年8月開幕、百貨本體預計於2025年8月開幕。各界看好巨蛋經濟商機。

業者表示，銀行與百貨發行聯名卡，一是著眼龐大的會員機制，二是強勢通路加成。例如，SOGO自己的App會員數就將突破150萬，因此，大巨蛋聯名卡的發卡量應有相當的爆發力。

國銀主管表示，幾家大型發卡行皆有受邀參與大巨蛋聯名卡的競標，通常此種招標評選機制會綜合考量包括條件、品牌以及影響力等。銀行的準備作業期甚至會長達三個月。

2023年聯名信用卡發生多起翻轉市場的大事件，包括台北富邦銀行從國泰世華手中搶下COSTCO聯名卡發行權；國泰世華與遠東SOGO百貨聯名卡宣告「分手」，讓國內信用卡版圖歷經一波大洗牌。此前，被問到是否遠東集團旗下零售體系，都由遠東聯名卡統籌規劃，徐旭東表示，「我沒有走到這麼絕的方向，都希望大家都能參加，不可能就一家，必須要多元。」

SOGO 信用 大巨蛋

延伸閱讀

經典賽／傳大聯盟已派人場勘 台北大巨蛋有望辦經典賽資格賽

中職／悍將首闖大巨蛋已售3.5萬張門票 FA全員到齊學生制服應援

中職／悍將迎接台北大巨蛋主場 砸400萬元升級音響設備

中職／「龍星大樂」主題日倒數 6月1日大巨蛋預售票已破2萬張

相關新聞

金管會主委彭金隆釋利多 壽險淨值比緊箍咒…有望鬆綁

壽險業利多要來了。金管會主委彭金隆昨（22）日說，2026年TW-ICS（台版新一代清償能力標準）實施後，將考慮調整目前...

富邦永續大未來論壇 6月5日登場

二○二四年富邦永續大未來論壇將在六月五日登場，即日起開放報名。富邦金指出，今年的論壇以「產業×金融攜手同行，跨越永續轉型...

金管會主委彭金隆：壽險業接軌新制…事緩則圓

壽險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0新制，這也是新任金管會主委彭金隆上任後最大挑戰，他曾以預言奇書「推...

金管會主委彭金隆：安全、發展 雙軌並進

金管會主委彭金隆新官上任，對金融市場提出「安全」與「發展」兩大政策目標，立委郭國文昨（22）日詢問彭金隆「安全」與「發展...

金管會主委彭金隆談金融營業稅 盼降回2%

金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。金管會主委彭金隆昨（22）日首度表態，強調兩重點：一、金融營業稅...

金管會主委彭金隆：當沖賺少賠多 大戶最傷

現股當沖證交稅減半優惠措施即將在2024年底到期，券商公會力爭續延長五年，財委會上立委賴士葆、王鴻薇詢問，當沖交易到底賺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。