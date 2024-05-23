遠東大巨蛋卡 發卡行搶標
遠東SOGO大巨蛋商場已公布正式名稱為「遠東 Garden City」，占地面積3.6萬坪，榮登台北市最大購物商場。金融圈指出，遠東Garden City聯名卡的招標作業正進行中，幾家大型發卡行皆有投標。這將是今年市場最重量級的聯名卡，花落誰家亦可能牽動信用卡市場版圖。
台北大巨蛋去年底啟用。遠東SOGO百貨承租大巨蛋商場並負責招商。近日也宣布將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，其中，周邊圓形廣場美食公園將於5月30日率先開張。至於大巨蛋商場本體及地下街， 地下街預計今年8月開幕、百貨本體預計於2025年8月開幕。各界看好巨蛋經濟商機。
業者表示，銀行與百貨發行聯名卡，一是著眼龐大的會員機制，二是強勢通路加成。例如，SOGO自己的App會員數就將突破150萬，因此，大巨蛋聯名卡的發卡量應有相當的爆發力。
國銀主管表示，幾家大型發卡行皆有受邀參與大巨蛋聯名卡的競標，通常此種招標評選機制會綜合考量包括條件、品牌以及影響力等。銀行的準備作業期甚至會長達三個月。
2023年聯名信用卡發生多起翻轉市場的大事件，包括台北富邦銀行從國泰世華手中搶下COSTCO聯名卡發行權；國泰世華與遠東SOGO百貨聯名卡宣告「分手」，讓國內信用卡版圖歷經一波大洗牌。此前，被問到是否遠東集團旗下零售體系，都由遠東聯名卡統籌規劃，徐旭東表示，「我沒有走到這麼絕的方向，都希望大家都能參加，不可能就一家，必須要多元。」
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