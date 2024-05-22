中租再處分王道銀股票逾2.8萬張 持股占比跌破1%

中租控股（5871）旗下中租迪和22日傍晚公告，累計處分王道銀行（2897）股票約2.95萬張，平均每股交易金額10.22元，交易總金額3.01億元，賣出後中租迪和持有王道銀行股票約2.81萬張，持股比降至約0.93%。中租公告說明，因持股帳列透過綜合損益衡量的金融資產，因此處分所得1,386.7萬元將列保留盈餘不進損益。

這是中租控股自3月12日公告處分王道銀股票3萬92張後，再度公告處分王道銀庫存持股，以其公告交易日期來看，中租控股是在上次公告日後隔兩天、3月14日起又繼續再賣王道銀股票，在王道銀股價隨大盤上漲後，本次交易的均價與處分利益都比前次要來得高。

中租迪和為王道銀十大股東之一，根據王道銀去年資料，中租迪和持有8.7萬餘張王道銀，持股比2.89%，位居第八大單一股東。根據中租控股近兩次公告，中租迪和從2023年5月16日開始至22日，累計處分將近6萬張的王道銀行股票，累計交易金額達6.04億元。

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