虛擬資產立專法? 幣圈這樣看
金管會主委彭金隆表示，虛擬資產專法已委外研究，最快9月結果出爐。加密貨幣業者表示，這與黃天牧時代金管會對該產業的指導合規步驟一致，台灣監管發展，第一階段是洗防聲明，之後是金管會指導成立公會並訂定自律規範，最後才是訂專法或執照設計。業者說，樂見循序漸進的監管，但強調自律規範應是專法的重要基礎。
幣圈還指出，在虛擬資產監理方面，將有一大燙手山芋留待新任金管會主委決策，即全球最大加密交易所幣安有意在台落地，已向金管會申請洗錢防制登錄，惟一直未獲准。
此外，在未來「打詐新四法」正式通過之後，台灣對虛擬資產產業的監管路徑將更清晰。行政院會本月通過打詐新四法，將幣商納入管制，其中規範國外幣商也要在國內落地，並完成洗錢防制登錄，才能提供服務。影響所及，將對目前未完成「洗錢防制法令遵循聲明」的業者有重大衝擊，且多數是國際知名幣商，包括BingX、Bitget、OKX等未來恐將無法在台灣經營、招攬或廣告等行為。
金管會日前表示，目前不分國內外的虛擬貨幣交易所共計有六、七十家，其中完成洗錢防制的法遵聲明共25家。法務部說明，雖然目前虛擬貨幣交易所已經由金管會列入管理，不過目前是在行政法上，未來修法後將加上刑法，未來業者也必須肩負起防詐責任，因此不管交易所是個人還是企業都必須要納入管理不分大小，且國外虛擬貨幣交易所也必須來台落地，未完成分公司登記及洗錢防制登記，卻提供服務，將科刑責以強化監管。
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