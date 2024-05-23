複委託買比特幣ETF 專業法人戶擬先行

比特幣飆漲，財委會立委葛如鈞詢問，國人是否可透過複委託投資美國比特幣ETF？金管會主委彭金隆昨（22）日說，各國並非全部開放投資比特幣ETF，金管會仍研究中，即便放行，也會以專業法人戶先行，年底前會定案。

立委顏寬恆和楊瓊瓔則關切虛擬資產專法何時上路？彭金隆說，6月底前虛擬資產平台業者（VASP）會先成立公會，金管會透過虛擬資產平台的指導指引，對這些虛擬資產業者做自律規範，9月底前「虛擬資產管理專法」計畫會出爐，會先有架構，接下來才會走立法進程，法案可能要等到2025年上半年才會出爐。

彭金隆說，券商公會已在4月24日向金管會提出，國人透過券商複委託投資比特幣ETF的建議方案，參考國際上非全部開放，例如南韓、日本都沒開放，新加坡、香港則有條件式開放，券商公會是建議先開放專業投資人複委託投資比特幣ETF，且要簽訂風險預告書。

依規定，專業投資人包括專業機構、專業法人及專業投資人（財力3,000萬元以上）。彭金隆說，即便放行，也會以專業法人戶先行，不會先開放一般投資人。

美國證管會（SEC）是在今年1月10日核准11檔直接投資比特幣的ETF在美國上市，成為加密貨幣重大里程碑，也引發比特幣飆漲。

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