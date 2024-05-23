金管會主委彭金隆：安全、發展 雙軌並進

金管會主委彭金隆新官上任，對金融市場提出「安全」與「發展」兩大政策目標，立委郭國文昨（22）日詢問彭金隆「安全」與「發展」界線為何，如何拿捏尺度不讓外界過度期待？彭金隆說，「發展」並不是去監理化，這兩個是雙軌並進，金管會對公司行為監理、公司治理和資本適足率等三大面向，沒有放鬆的理由。

但對未來新市場發展，會持續鬆綁法規、調適成本，法遵的依從成本可下降，讓業者有更大空間做新商品。

彭金隆回答立委謝衣鳳時解釋，「發展」是要幫市場找機會，幫消費者找理想的金融服務，達到共榮地步，「安全」是讓每一筆金融交易都要非常安全和穩定，兩者可以齊頭並進，金融市場安定是最基礎的部分。

發展面向包括一、促進金融科技運用，讓經營效率化，把成果回饋市場，降低成本，二、發展台灣成為一個資產管理中心，讓商品多元化，更多資產留在台灣，有更多金融商機。

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