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金管會主委彭金隆：壽險業接軌新制…事緩則圓

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導

壽險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0新制，這也是新任金管會主委彭金隆上任後最大挑戰，他曾以預言奇書「推背圖」對照壽險業當前面臨的處境，認為「事緩則圓」，會持續協助業者接軌。

彭金隆昨（22）日赴立法院財委會業務報告，面對壽險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0新制，立委林德福指出，彭金隆曾於今年2月指出預言奇書「推背圖」第42象讖語：「美人自西來，朝中日漸安。長弓在地，危而不危」，與目前壽險業處境具有極高巧合，其中第一句「美人自西來」指的是IFRS 17與ICS 2.0資本制度，都是來自西方先進國家主導的制度，第二句「朝中日漸安」，暗示外來制度與台灣保險市場要有所妥協。

壽險業 金管會

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