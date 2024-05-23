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金管會主委彭金隆談金融營業稅 盼降回2%

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔邱琮皓／台北報導
金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。 圖／聯合報系資料照片
金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。 圖／聯合報系資料照片

金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。金管會主委彭金隆昨（22）日首度表態，強調兩重點：一、金融營業稅其中2%與金管會有關部分可以取消，至少可降到3%，二、站在增進金融產業競爭力來看，希望可進一步回到2014年水準的降到2%，最終還是要尊重財政部決定。

目前銀行、保險業銷售稅額的適用稅率是5%（稱金融營業稅5%），其中3%撥入國庫、2%挹注金融業特別準備金；撥入準備金條款將在2024年底落日，金融業呼籲藉此機會調降營業稅率到2%。

彭金隆昨赴立院業務報告，立委賴士葆詢問彭金隆對金融營業稅調降態度。

彭金隆表示，金管會已向財政部表達三點意見，一、5%營業稅中的2%，目前約已累積2,100億元，金管會希望2024年底後可繼續放在存保，做為處理問題金融業使用。

二、因金融業業務特性，沒有進項稅額可供扣抵，導致稅負相較其他國家偏高，考量國際競爭力，希望金融營業稅可適當調降，三、金管會對調降多少沒有意見，尊重財政部。

在賴士葆進一步追問下，彭金隆坦言，其中2%跟金管會有關部分，希望可以取消，也不會影響3%撥入國庫款的部分，因此至少可以降到3%；其次，若站在增進金融產業競爭力角度，希望可以進一步回到2014年的水準，等於是降到2%。但彭金隆仍強調，最終還是要尊重財政部決定。

針對金融營業稅部分，財政部官員則表示，會從產業面、國際面、財政面等面向審慎評估，以財政面來看，財政部過去曾評估，假設金融營業稅降稅且不再撥入特別準備金，對國庫而言不但不會造成稅損，反而稅收會增加。

財政部官員表示，金管會主委彭金隆上任後，包括金融營業稅與當沖降稅等議題，大家還要重新對接，這個立法院會期雖已經延會至7月中旬，但可能無法趕在這個會期提出。

營業稅 金管會

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