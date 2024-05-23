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金管會主委彭金隆釋利多 壽險淨值比緊箍咒…有望鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔／台北報導
金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影
金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影

壽險業利多要來了。金管會主委彭金隆昨（22）日說，2026年TW-ICS（台版新一代清償能力標準）實施後，將考慮調整目前淨值比不得低於3%的監理指標，他心中已有腹案和想法。市場樂觀預期，2026年實施TW-ICS後，壽險業淨值比緊箍咒可望解除。

目前金管會對壽險業有雙監理指標，一是資本適足率（RBC）需達200%，二是淨值比需達3%，每半年檢視，一旦低於這雙監理指標，就得提增資等財業務改善計畫。

彭金隆坦言，包括淨值比的所有監理指標，都要依真實狀況調整，「過去用淨值比做資本監理，確實在學理上有討論空間，未來會持續調整淨值比的內容」。

彭金隆談話重點
彭金隆談話重點

他認為，資本監理是一個動態，淨值比需跟接下來要實施的TW-ICS做配套，將等2026年接軌TW-ICS、新指標ICS 100%上路後，再看淨值比如何調整，修保險法拿掉可能是長遠做法，看是否有其他方法再來思考。

彭金隆昨赴財委會業務報告，立委李彥秀、林德福關注當「彭教授」變「彭主委」，過去曾撰文對壽險業財業務建言，如今立場為何？主要有三大關注焦點，一、監理指標淨值比是否取消？二、接軌ICS時間和方式是否改變？三、壽險業接軌ICS的15年過渡期是否可行？

彭金隆說，淨值比需達3%是訂在「保險法」中，剛性蠻強的，但只要是正確的，對市場、消費者有利，金管會都要做，將等2026年TW-ICS實施後，再來調整淨值比。

其次，ICS接軌時間和方式，目前會維持既有計畫。他說，一個制度（指ICS）是要解決問題、而非製造問題，台灣保險市場有獨特性、國際制度有其一般性，需兼顧自己獨特性與國際一般性，在地化調適很重要。

最後，以金管會目前試算結果，各壽險業接軌ICS後的15年過渡期還是可以做得到（指ICS可達標100%），但制度優化沒有止盡，仍會繼續努力。

壽險業 淨值比 金管會

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