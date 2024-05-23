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彭金隆：若拍板訂定虛擬資產專法 最快明年提草案

中央社／ 台北22日電

金管會管理虛擬資產業，採指導原則與自律規範先行，並委外研究訂定虛擬資產專法可行性，研究報告將於9月出爐。新任金管會主委彭金隆今天表示，若拍板訂定專法，最快明年提出專法草案。

金管會2023年經行政院指定為具金融投資或支付性質虛擬資產主管機關，對虛擬資產監理，金管會採指導原則與自律規範先行，後續委外研究專法可行性。

彭金隆20日甫接任金管會主委，今天首度赴立法院財政委員會業務報告並備質詢，民進黨立委李坤城、國民黨立委楊瓊瓔及顏寬恒等均關注金管會對虛擬資產專法研議進度。

彭金隆答詢時表示，研議虛擬資產專法程序複雜，金管會正按既定規劃進行中，目前已委外研究制定專法可行性，研究報告預計9月出爐，最快今年底有政策方向，若拍板制定專法，金管會最快明年提出專法草案，並將依程序送行政院及立法院審查。

彭金隆指出，虛擬資產業者預計今年6月成立同業公會，金管會後續將指導業者訂定自律規範，作為在無專法期間的管理作法。

金管會官員表示，透過洗錢防制法修正，已規劃要求虛擬資產業者改採登記制，後續是否推進虛擬資產專法，可行性研究報告結果及市場狀況，將是評估的2大關鍵。

洗錢防制法 立法院 金管會

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