台英新創投資合作 合庫創投與英國在台協會簽署MOU

合庫創投與英國在台協會22日共用簽署新創投資備忘錄(MOU)，以技術創新、資源共享為基礎，共同增進投資合作為目標。合庫金控（5880）董事長董瑞斌、英國貿易外交特使福克納勛爵 (Lord Faulkner)，分別受邀以貴賓身分致詞，表達珍惜合作契機，並見證台灣與英國在新創投資的合作模式。

福克納勛爵是英國首相任命對台貿易特使，本次來台主要目的是代表英國祝賀賴清德總統520就職，同時促進雙方進一步經貿與投資合作。董瑞斌則期許雙方朝此方向互動發展，塑造政府機構與企業的深化結合，並表示，合庫創投與英國在台辦事處簽署產業投資備忘錄，不僅標誌著對英國創新潛力的重大肯定，更為合庫金控展開全球創新網絡的新篇章鋪路。

董瑞斌說，英國一直是全球創新與技術發展的先驅者，不斷推動科技疆界的拓展。透過這次合作，合庫創投將參與引領變革的領域，特別是在人工智慧、量子科技、生物科技和生命科學等高成長產業。雙方目的是尋找能夠相互補充並增強長期競爭力的機會，經由跨境合作，促進台英雙方技術與知識共享，加速雙方新創產業策略聯盟與市場擴展。

此外，此等新創企業在完成POC (Proof of Concept) 及POB (Proof of Business) 後，將來大規模生產時，亦可以將此等新創企業之生產基地引介回台灣，善用台灣在資、通訊與AI等相關產業之強大生產力，一方面加強新創企業之國際競爭力，一方面也為國內相關產業帶來商機。

目前正在台灣訪問的福克納勛爵表示，非常高興有機會見證此一具里程碑意義的備忘錄簽署儀式，為英國和台灣的新創投資開啟新的領域。英國在台辦事處與合庫創投的合作備忘錄強調ETP (Enhanced Trade Partnership)協議的核心目標，開啟台英雙邊經濟成長與創新的合作時代。

簽署儀式由合庫創投董事長袁中越、英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)代表雙方簽署。合庫創投近年配合政府政策與民生需要，將持續投資半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等五大信賴產業；此外，英國新創環境與優勢尤其在深度科技(Deep Tech)更具前瞻性，包含人工智慧、量子科學與高效運算等領域，此等根植於新創與企業結合的成果非常值得台灣產業借鏡學習，若再配合政府重點扶持，將可發揮更大的前瞻戰略功效。

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