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街口支付減資3億元 改善財務結構

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
街口支付22日公告進行減資3億元，街口總經理范庭甄表示，是為改善財務結構，並彌補虧損，減資比例為37.5%。圖／聯合報系資料照片
街口支付22日公告進行減資3億元，街口總經理范庭甄表示，是為改善財務結構，並彌補虧損，減資比例為37.5%。圖／聯合報系資料照片

街口支付22日公告進行減資3億元，街口總經理范庭甄表示，是為改善財務結構，並彌補虧損，減資比例為37.5%。減資後股本為5億元。符合法定電子支付最低資本額要求。

街口支付表示，為改善財務結構，於4月30日第四屆第九次董事會（代行股東會職權）決議減少資本額300,000,000元及銷除已發行股份30,000,000股（含私募普通股14,279,079股）。本案奉金管會5月21日發函准予照辦在案。

街口實收資本額為800,000,000元，已發行股份總數為80,000,000股(含私募普通股38,077,544股)，減資後實收資本額為500,000,000元，已發行股份總數為普通股50,000,000股(含私募普通股23,798,465股)，每股面額10元。

此次減資比例為37.5%。依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股折減375股以彌補虧損。減資基準日為今年5月22日。

減資 股東會

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