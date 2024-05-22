喊發展非去監理化 金管會彭金隆回應外界「期待」：這3項沒有放鬆理由

金管會主委彭金隆新官上任，對金融市場提出「安全」與「發展」兩大政策目標，財委會立委郭國文今天示警，外界對彭金隆就任一片叫好，是期待是鬆綁、去管制，而非期待真正發展，詢問彭金隆「安全」與「發展」界線為何，如何拿捏尺度而不讓外界過度期待？

彭金隆說，「發展」並不是去監理化，這兩個（發展和監理）是雙軌並進，金管會對公司行為監理、公司治理和資本適足率等三大面向，沒有放鬆的理由。

但對未來新市場發展，將會持續做法規鬆綁、調適成本，就是法遵的依從成本可以下降，是我們可以做的，讓業者有更大空間做新商品。

彭金隆回答立委謝衣鳯時更進一步解釋，「發展」是要幫市場找機會，幫消費者找理想的金融服務，達到共榮地步，「安全」是讓每一筆金融交易都要非常安全和穩定，這兩者是可以齊頭並進，金融市場安定是最基礎的部分。

發展面向包括一、促進金融科技的運用，讓經營效率化，把成果回饋到市場來，降低成本，二、發展台灣成為一個資產管理中心，讓商品多元化，讓更多資產留在台灣，有更多金融商機。

其中促進金融科技發展，金管會有兩大工具，一是監理沙盒，但監理沙盒牽涉到法律，複雜度高，修法進程可能會晚一點。

二是金管會大宗是金融業務試辦，未來將會擴大範圍，可以增加很多試辦空間和未來運用，至少半年內，大家可以看到一些內容出來。

商品推薦