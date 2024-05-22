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金融營業稅調降、當沖降稅延長？財政部：研議中

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
針對金融營業稅調降與當沖降稅延長等議題，財政部官員表示，還未收到金融營業稅金管會建議函，兩稅調降都在研議中。本報資料照片
針對金融營業稅調降與當沖降稅延長等議題，財政部官員表示，還未收到金融營業稅金管會建議函，兩稅調降都在研議中。本報資料照片

金管會主委彭金隆廿二日在立法院首次答詢被問金融營業稅調降與當沖降稅是否延長？財政部官員表示，還未收到金融營業稅金管會建議函，兩稅調降都在研議中。

先前立院財委會立委多次提到當沖降稅及金融營業稅調降議題，財政部長莊翠雲曾回應，當沖降稅延長與否還在審議，後續要看理由，且須經過稅式支出等程序，並必須合乎納保法等規定。也要評估對股市影響。

財政部次長阮清華在財委會答詢也說，當沖降稅對股市會助漲助跌，財政部除蒐集其他國家做法，也會參考金管會意見，近期內決策。

二Ｏ一七年時立法院通過當沖降稅修法，將當沖證交稅率自千分之三降至千分之一點五，實施為期一年至二Ｏ一八年四月廿七日，屆期後又延長三年八個月，不過二Ｏ二一年屆期前又修法再延長三年，年底將再度到期。

而金融營業稅目前金融業銀行、保險本業課徵的五%營業稅中，三%撥入國庫，二%撥入金融業特別準備金，該部分年底也將落日。

過去立法院報告提到，就主要金融業務，台灣按總額5%課稅，較各國為重；但以次要金融業務來看，其他國家一般稅率皆高於台灣，這部分稅負較各國偏低。

報告中認為，降稅可維護租稅公平，因我國金融業營業稅採總額課稅，與國際間作法不同，因金融業不能扣抵進項稅額，稅率五%，稅負相對較為偏重。

營業稅應統收統支，現行將二%稅收撥入特別準備金，限定用於解決金融問題用途，不但破壞原有營業稅制完整性，更扭曲銀行存款保險準備制度正常功能。

財政部曾評估，金融營業稅率若由五%降至二%，二Ｏ二五年起稅收全進國庫、不撥入特別準備金，相抵後對國庫並不會造成稅收損失。

營業稅 財政部 金管會 金融業

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