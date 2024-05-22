補充保費喊漲衝擊存股族？金管會將與衛福部討論因應

衛福部研議調漲補充保費費率，其中，現行股利所得適用的補充保費費率為2%，衛福部希望「有能力的人多繳一些」，恐衝擊存股族長期投資意願。金管會今天坦言，衛福部尚未與金管會討論，後續將與衛福部討論如何因應。

現行健保保費繳納分為一般保費及補充保費，其中，一般保費是以經常性薪資計收，保險費率為5.17%；補充保費則包含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等6類，費率為2.11%。

衛福部基於公平性原則，正考慮調整補充保費費率，在補充保費6類中，股利所得適用費率為2%，衛福部希望「有能力的人多繳一些」，資本利得費率不應低於一般保費費率。

媒體今天報導，補充保費費率擬漲至3%，市場憂心衝擊存股族長期投資意願，國民黨立委賴士葆及李彥秀今天在立法院財政委員會上，均發言關心此事。

金管會主委彭金隆答詢時坦言，衛福部目前尚未與金管會討論到這個問題，金管會後續將與衛福部協商、討論如何因應。

李彥秀質疑，衛福部事先未與金管會溝通、亦未經試算，卻先對外宣布補充保費擬漲至3%，對長期投資的存股族影響甚劇。

金管會證期局長張振山會後受訪表示，看報紙得知此事，目前衛福部尚未洽金管會意見，按理衛福部將會與金管會溝通。

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