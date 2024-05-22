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台股強漲 新台幣終止連3貶收32.275元

中央社／ 台北22日電
美國聯準會官員發言未再釋放鷹派訊號，直言升息應無必要，提振市場情緒，加上台股強勢登高，帶動新台幣匯率走揚，今天收盤收在32.275元，升1.9分，匯價終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.765億美元。示意圖。聯合報系資料照
美國聯準會官員發言未再釋放鷹派訊號，直言升息應無必要，提振市場情緒，加上台股強勢登高，帶動新台幣匯率走揚，今天收盤收在32.275元，升1.9分，匯價終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.765億美元。示意圖。聯合報系資料照

美國聯準會官員發言未再釋放鷹派訊號，直言升息應無必要，提振市場情緒，加上台股強勢登高，帶動新台幣匯率走揚，今天收盤收在32.275元，升1.9分，匯價終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.765億美元。

輝達（NVIDIA）發布財報前夕再創收盤歷史新高價，美股標普500和那斯達克指數收盤均創歷史新高，激勵台股電子權值股和人工智慧AI概念股強勢表態。

台積電今天再創歷史新高價，加上AI PC概念股宏碁和華碩等助攻，電子指數續創新猷，帶動台股再創盤中和收盤新高，終場收21551.83點，上漲315.08點。

新台幣開盤價為32.32元，一早美元買盤湧現，匯價震盪小貶，但隨著台股強勢攻高，外資午後轉為積極匯入，帶動台幣升抵盤中高點32.235元。雖然升幅逐步收斂，終場收在32.275元，順利終止連3黑。

外匯交易員直言，台股大漲，但外資並沒有一面倒的匯入，還是偏向雙向操作，而且上下方有進出口商伺機而動，使得匯價延續區間整理格局。

外匯交易員指出，外資仍是主宰新台幣匯率走勢的關鍵力量，目前投資人靜待美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達公布財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）宣布會議紀要，尤其前者將牽動台股表現，進而影響新台幣走勢。

台幣匯率 台股 外匯 新台幣 美國聯準會

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