摩根美國科技基金經理人：科技產業選股進入「跨領域」時代

伴隨美股今(2024)年以來連續多次創下歷史新高，投資人對美國股市、特別是幾家科技巨頭的投資後市也是又愛又怕，目前，不少台灣投資人雖已獲利了結，仍會關心是否能再次投資。摩根基金-美國科技基金經理人Joseph Wilson指出，把眼光拉長到50年以上，可發現幾乎每隔十年就會出現一波科技新潮流，如果投資人想在美國科技股裡獲得較佳的投資回報，選擇關鍵就不在於分析大盤指數當前位置，而是投資團隊能否替投資人找到適應新技術與新科技、並能開創獨特商業模式的優質企業。因此，找到具備眼光的投資團隊，成為投資美股的關鍵之一。

摩根資產管理表示，摩根基金-美國科技是旗下的招牌基金之一，不但連續多年獲得各類基金大獎 ，也是台灣投資人青睞的境外股票型基金之一。摩根基金-美國科技基金經理人Joseph Wilson近日訪台，他表示，摩根基金-美國科技之所以受到投資人青睞，關鍵就在於長期以來，投資團隊的選股策略並非跟隨當前的潮流，而是堅持挑選具備開創性商業模式、獨特競爭優勢、以及具備龐大潛在市場商機的標的，並在產品進入成長期之前就提早布局。所以，如果投資人單純是以當前的指數價位來判斷美國科技股未來的投資前景，反而可能低估企業的投資價值。

Joseph Wilson指出，有鑑於AI時代已經來臨，上述的選股策略將更加適用，因為一個新技術的出現，必然會推動更多商業模式的創新，所以在未來投資科技股，就不會再像過去那樣從特定的科技分類中去被動挑選，而是要主動從那些可以駕馭新技術的新型企業、並在跨領域產業中去尋找真正具備投資潛力的企業；而且在選股過程中，投資團隊還不能受到市值大小的限制，才能替投資人找到真正符合技術趨勢、且有成長爆發力的標的。

Joseph Wilson說，根據過去50年的經驗，技術創新的確會讓各種產業獲得額外的發展機會。例如，大家常看的Netflix就屬於媒體廣告業，Tesla屬於汽車類、Booking屬於旅遊業，就是過去幾年因為網路傳輸技術創新而出現的新企業；同理，諸如健康醫療、工業、電子商務等，也會有受惠於技術發展而誕生的新創企業，因此科技型基金經理人的選股範圍也將進入「跨領域」時代，投資團隊的專業能力也就更加重要；畢竟只有完整的投資團隊，才能在資產配置上發揮想像力、創造力與整合力，致力替投資人創造優異的投資績效。

Joseph Wilson補充，像大家現在很關注AI的發展，所以摩根的美國科技科投資團隊就會去想像，未來受惠於AI技術的企業，就不一定還是當前市場上最受歡迎的那幾家巨型企業，畢竟隨著AI技術的革新，像是網絡、電源、記憶體或處理器等領域，都有可能出現有別於過往的商業模式，這也意味著有不少適合長線投資的標的都會藏在這些領域內，有待投資團隊去挖掘。

Joseph Wilson指出，儘管現在美股的估值的確稍微偏高，但預期美國企業在2025年仍可能有機會實現二位數以上的獲利增長。更重要的是，由於當前的美股估值是由幾家巨型的龍頭企業在推動，這就代表著其他企業存在更高的相對投資價值，這反而有助於投資團隊發揮想像力與創造力，去打造更符合投資潛力的資產組合。所以，就科技型基金的價值來說，投資團隊的選股能力，反而會比當前大盤指數的位置更重要，現階段，摩根基金-美國科技(本基金之配息來源可能為本金)相對看好網路、半導體等領域的投資機會。

摩根資產管理建議，投資看的是未來，並非當下，投資人對於科技型基金的投資，最好採取長期布局的投資策略，讓投資團隊分析趨勢，掌握優質企業的長期爆發力。

摩根基金-美國科技相對參考指標。（資料來源：摩根資產管理）

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