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有條件開放複委託投資比特幣ETF？金管會年底前定案

中央社／ 台北22日電
追蹤比特幣走勢的ETF今年1月獲美國證券管理委員會（SEC）核准上市，券商公會4月向金管會提案，建議有條件開放複委託投資比特幣ETF，資格限定為專業投資人，金管會將進行討論，並在今年底前定案。台股示意圖／聯合報系資料照片
追蹤比特幣走勢的ETF今年1月獲美國證券管理委員會（SEC）核准上市，券商公會4月向金管會提案，建議有條件開放複委託投資比特幣ETF，資格限定為專業投資人，金管會將進行討論，並在今年底前定案。台股示意圖／聯合報系資料照片

追蹤比特幣走勢的ETF今年1月獲美國證券管理委員會（SEC）核准上市，券商公會4月向金管會提案，建議有條件開放複委託投資比特幣ETF，資格限定為專業投資人，金管會將進行討論，並在今年底前定案。

因美國法院裁定SEC禁止無效，追蹤比特幣走勢的ETF今年1月獲SEC批准上市，考量虛擬資產波動度高且不具內含價值，金管會初步禁止投資人透過複委託買進連結虛擬資產的現貨及期貨商品。券商公會今年4月向金管會提案，建議有條件開放複委託納入比特幣現貨ETF。

新任金管會主委彭金隆今天首度赴立法院財政委員會業務報告並備質詢，隨虛擬資產近年討論度漸高，國民黨立委葛如鈞及賴士葆質詢時均關注，金管會是否會開放投資人複委託投資海外虛擬資產ETF。

彭金隆答詢時證實，券商公會已在4月24日提報建議方案至金管會，考量國際並非全數都開放，如南韓及日本未開放、香港採有條件開放，券商公會提議開放專業投資人透過複委託購買虛擬資產ETF，且初次買賣必須簽署風險預告書。

彭金隆指出，金管會有深入了解各國制度，現在正進行規劃討論中，若最後確定開放，將以開放法人客戶等專業投資人為優先。

金管會證期局長張振山指出，就目前各國作法來看，有的國家開放、有的國家有條件開放、有的國家沒有開放，參考各國實施狀況，金管會預計於今年底前討論完畢，決定明確的政策方向，供外界參考。

除了複委託投資海外比特幣ETF外，葛如鈞詢問，是否有業者向金管會表達，希望發行或引進連結比特幣的ETF，張振山證實，有1家投信向金管會反映，但比特幣並不屬於有價證券，投信自然無法發行或引進連結比特幣的ETF。

ETF 比特幣 金管會

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