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富邦產險將公開標售 處分北市及高雄市三處不動產

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。圖／聯合報系資料照片
富邦金控。圖／聯合報系資料照片

富邦金控（2881）22日代子公司富邦產險公告，董事會決議以公開標售方式處分位於台北市及高雄市等三處不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜；富邦金控將待交易對象確認後，再依公開發行公司取得或處分資產處理準則予以公告。

富邦金控同時也代子公司富邦產險公告兩筆關係人捐贈案，第一案捐贈原由為參與產險公會之「2024年金融服務業教育公益基金捐款計劃」，捐贈金額為新台幣10萬元，受贈對象為產險公會。

第二案為捐贈財團法人富邦慈善基金會及財團法人富邦文教基金會2024年度執行經費，分別捐贈新台幣460萬元與514.2萬元。

富邦金控 產險

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