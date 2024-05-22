快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

國泰證券攜期貨智能助理「阿發」 落實偏鄉防詐教育

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券與期貨邀請同仁一同至苗栗縣東河國小，透過金融理財、反詐騙教育課程，結合智能助理「阿發」，以消弭偏鄉族群數位金融落差，落實公平待客。(圖／國泰證券提供)
國泰證券與期貨邀請同仁一同至苗栗縣東河國小，透過金融理財、反詐騙教育課程，結合智能助理「阿發」，以消弭偏鄉族群數位金融落差，落實公平待客。(圖／國泰證券提供)

國泰證券為從根本解決偏鄉數位金融落差，落實公平待客，繼2023年攜手國泰期貨推動「多元社會共榮計畫」後，今 (2024) 年再度深入苗栗縣南庄鄉各國中小及當地社區巡迴宣導，首次運用具有創新科技效能的國泰證券智能助理「阿發」，結合防詐知識與線上遊戲，為偏鄉學童推出虛實整合的遊戲化學習，國泰證券也期許，學童能藉由與阿發互動體驗的過程，進一步推廣趣味且豐富的金融理財、反詐騙教育課程，消弭偏鄉族群數位金融落差，以落實公平待客。

根據刑事局最新統計，2023年民眾受詐騙金額高達88.78億元，創史上新高，尤其「假投資」案件更連續三年蟬聯損害金額第一名，因此在主管機關的鼓勵下，金融業紛紛投入防詐教育，國泰證券也響應政府反詐政策，發揮數位券商的影響力，將金融防詐的教育課程導入數位化學習，讓偏鄉孩童們能與智能助理「阿發」進行遊戲互動，藉此推廣防詐訣竅，擁有辨識詐騙的能力，遠離詐騙危機。

國泰證券也觀察到新詐騙樣態多以「提款賺錢」等聳動字眼，吸收學生族群加入擔任車手，甚至以「未成年不會被關」等偏差言語誤導，特別於反詐課程中分享正確的法律規範與觀念，避免偏鄉孩童因數位落差，身陷詐騙話術中；同時，國泰證券更持續將金融教育扎根偏鄉，教導孩童與高齡長者正確理財、證券市場與期貨交易知識，為其樹立正確投資觀念，讓金融素養融入日常生活中。

國泰證券秉持實踐普惠金融的初衷，持續關懷偏鄉，今年更拓展金融知識素養與防詐理念至當地高齡者，「多元社會共榮計畫」實施至今為止已有逾150位偏鄉學童與高齡族群受惠，展望未來，國泰證券盼能發揮數位券商之力，將既有的數位服務、工具，也能擴散至金融教育領域，強化金融防詐的安全防護網，並協助社會上弱勢族群儲備金融知識量能，進而達到社會正向力量循環。

國泰證券與期貨前進偏鄉，透過智能助理「阿發」落實偏鄉防詐教育。(圖／國泰證券提供)
國泰證券與期貨前進偏鄉，透過智能助理「阿發」落實偏鄉防詐教育。(圖／國泰證券提供)

偏鄉 國泰 數位金融 期貨交易 詐騙

延伸閱讀

國泰證首創股息再投資

台指期 市場資金收斂

劉涵竹痛恨詐團冒名騙粉絲 擔任防詐大使反詐騙

玩期貨慘賠…他想借房子去貸款搏翻身 怨媳婦：看我像看到鬼

相關新聞

開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22日提出建議方案，希望能以二個前提進行開放，其一是先從專業投資人，所謂的專業投資人包括法人，或是資產超過3千萬的自然人，另一則是投資人在進行複委託之前，必須要簽風險預告書。他也表示，是否開放，預計今年底之前決定。

P2P遭銀行全面封殺？業者憂借款人趁機不還錢變呆帳

2023年爆發Im.B 詐騙風暴後，同年10月金管會出手對P2P業者訂三大指導原則，反讓銀行業對P2P全面封殺了。

台股強漲 新台幣終止連3貶收32.275元

美國聯準會官員發言未再釋放鷹派訊號，直言升息應無必要，提振市場情緒，加上台股強勢登高，帶動新台幣匯率走揚，今天收盤收在3...

談保險接軌 彭金隆：台灣市場有獨特性需在地調適

國內保險業將於2026年接軌IFRS 17及ICS，金管會主委彭金隆今天表示，國際制度有一般性、台灣市場有獨特性，兩者須...

有條件開放複委託投資比特幣ETF？金管會年底前定案

追蹤比特幣走勢的ETF今年1月獲美國證券管理委員會（SEC）核准上市，券商公會4月向金管會提案，建議有條件開放複委託投資...

摩根美國科技基金經理人：科技產業選股進入「跨領域」時代

伴隨美股今(2024)年以來連續多次創下歷史新高，投資人對美國股市、特別是幾家科技巨頭的投資後市也是又愛又怕，目前，不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。