開公股先河 合庫創投和英國在台協會簽新創投資備忘錄
合庫金控旗下合庫創投與英國在台協會共同簽署新創投資備忘錄(MOU)，以技術創新、資源共享為基礎，共同增進投資合作為目標，對此合庫金控董事長董瑞斌指出，英國一直是全球創新與技術發展的先驅者，不斷推動科技疆界的拓展，透過這次合作，合庫創投將參與引領變革的領域，特別是在人工智慧、量子科技、生物科技和生命科學等高成長產業。
合庫創投近年配合政府政策與民生需要，將持續投資半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等五大信賴產業，簽署儀式由合庫創投董事長袁中越、英國在台辦事處鄧元翰代表(John Dennis)代表雙方簽署，董瑞斌、英國貿易外交特使福克納勛爵 (Lord Faulkner)，分別受邀以貴賓身分致詞，表達珍惜合作契機，並見證台灣與英國在新創投資的合作模式。
福克納勛爵是英國首相任命對台貿易特使，本次來台主要目的係代表英國祝賀賴總統520就職，同時促進雙方進一步經貿與投資合作，董瑞斌也表示，期許雙方朝此方向互動發展，塑造政府機構與企業的深化結合。他也指出，合庫創投與英國在台辦事處簽署產業投資備忘錄，不僅標誌著對英國創新潛力的重大肯定，更為合庫金控展開全球創新網絡的新篇章鋪路，雙方合作將以尋找能夠相互補充並增強長期競爭力的機會，經由跨境合作，促進台英雙方技術與知識共享，加速雙方新創產業策略聯盟與市場擴展為目標。
英國對台貿易特使福克納勛爵也表示，非常高興有機會見證此一具里程碑意義的備忘錄簽署儀式，為英國和台灣的新創投資開啟新的領域。英國在台辦事處與合庫創投的合作備忘錄強調ETP (Enhanced Trade Partnership)協議的核心目標，也開啟台英雙邊經濟成長與創新的合作時代。
合庫創投也看好，上述新創企業在完成POC (Proof of Concept) 及POB (Proof of Business) 後，將來大規模生產時，亦可以將此等新創企業的生產基地引介回台灣，善用台灣在資、通訊與AI等相關產業的強大生產力，一方面加強新創企業的國際競爭力，一方面也為國內相關產業帶來商機。此外，英國新創環境與優勢尤其在深度科技(Deep Tech)更具前瞻性，包含人工智慧、量子科學與高效運算等領域，此等根植於新創與企業結合的成果非常值得台灣產業借鏡學習，若再配合政府重點扶持，將可發揮更大的前瞻戰略功效。
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