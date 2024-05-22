快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

開公股先河 合庫創投和英國在台協會簽新創投資備忘錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
開公股先河，合庫創投和英國在台協會簽新創投資備忘錄，並由合庫金控董事長董瑞斌跟英國貿易外交特使作見證人。圖／合庫金控提供
開公股先河，合庫創投和英國在台協會簽新創投資備忘錄，並由合庫金控董事長董瑞斌跟英國貿易外交特使作見證人。圖／合庫金控提供

合庫金控旗下合庫創投英國在台協會共同簽署新創投資備忘錄(MOU)，以技術創新、資源共享為基礎，共同增進投資合作為目標，對此合庫金控董事長董瑞斌指出，英國一直是全球創新與技術發展的先驅者，不斷推動科技疆界的拓展，透過這次合作，合庫創投將參與引領變革的領域，特別是在人工智慧、量子科技、生物科技和生命科學等高成長產業。

合庫創投近年配合政府政策與民生需要，將持續投資半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等五大信賴產業，簽署儀式由合庫創投董事長袁中越、英國在台辦事處鄧元翰代表(John Dennis)代表雙方簽署，董瑞斌、英國貿易外交特使福克納勛爵 (Lord Faulkner)，分別受邀以貴賓身分致詞，表達珍惜合作契機，並見證台灣與英國在新創投資的合作模式。

福克納勛爵是英國首相任命對台貿易特使，本次來台主要目的係代表英國祝賀賴總統520就職，同時促進雙方進一步經貿與投資合作，董瑞斌也表示，期許雙方朝此方向互動發展，塑造政府機構與企業的深化結合。他也指出，合庫創投與英國在台辦事處簽署產業投資備忘錄，不僅標誌著對英國創新潛力的重大肯定，更為合庫金控展開全球創新網絡的新篇章鋪路，雙方合作將以尋找能夠相互補充並增強長期競爭力的機會，經由跨境合作，促進台英雙方技術與知識共享，加速雙方新創產業策略聯盟與市場擴展為目標。

英國對台貿易特使福克納勛爵也表示，非常高興有機會見證此一具里程碑意義的備忘錄簽署儀式，為英國和台灣的新創投資開啟新的領域。英國在台辦事處與合庫創投的合作備忘錄強調ETP (Enhanced Trade Partnership)協議的核心目標，也開啟台英雙邊經濟成長與創新的合作時代。

合庫創投也看好，上述新創企業在完成POC (Proof of Concept) 及POB (Proof of Business) 後，將來大規模生產時，亦可以將此等新創企業的生產基地引介回台灣，善用台灣在資、通訊與AI等相關產業的強大生產力，一方面加強新創企業的國際競爭力，一方面也為國內相關產業帶來商機。此外，英國新創環境與優勢尤其在深度科技(Deep Tech)更具前瞻性，包含人工智慧、量子科學與高效運算等領域，此等根植於新創與企業結合的成果非常值得台灣產業借鏡學習，若再配合政府重點扶持，將可發揮更大的前瞻戰略功效。

創投 合庫金 英國

延伸閱讀

1970-90年代輸血汙染奪3千命 英相道歉賠償稱「國恥日」

英國會議員羅根等出席賴就職 陸駐英使館批：粗暴干涉內政

英國退役軍人被控為港府情蒐 警方：已於19日身亡

賴總統盼英國挺台加入CPTPP 「打造更具韌性的國際供應鏈」

相關新聞

開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22日提出建議方案，希望能以二個前提進行開放，其一是先從專業投資人，所謂的專業投資人包括法人，或是資產超過3千萬的自然人，另一則是投資人在進行複委託之前，必須要簽風險預告書。他也表示，是否開放，預計今年底之前決定。

P2P遭銀行全面封殺？業者憂借款人趁機不還錢變呆帳

2023年爆發Im.B 詐騙風暴後，同年10月金管會出手對P2P業者訂三大指導原則，反讓銀行業對P2P全面封殺了。

台股強漲 新台幣終止連3貶收32.275元

美國聯準會官員發言未再釋放鷹派訊號，直言升息應無必要，提振市場情緒，加上台股強勢登高，帶動新台幣匯率走揚，今天收盤收在3...

談保險接軌 彭金隆：台灣市場有獨特性需在地調適

國內保險業將於2026年接軌IFRS 17及ICS，金管會主委彭金隆今天表示，國際制度有一般性、台灣市場有獨特性，兩者須...

有條件開放複委託投資比特幣ETF？金管會年底前定案

追蹤比特幣走勢的ETF今年1月獲美國證券管理委員會（SEC）核准上市，券商公會4月向金管會提案，建議有條件開放複委託投資...

摩根美國科技基金經理人：科技產業選股進入「跨領域」時代

伴隨美股今(2024)年以來連續多次創下歷史新高，投資人對美國股市、特別是幾家科技巨頭的投資後市也是又愛又怕，目前，不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。