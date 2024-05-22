談保險接軌 彭金隆：台灣市場有獨特性需在地調適

國內保險業將於2026年接軌IFRS 17及ICS，金管會主委彭金隆今天表示，國際制度有一般性、台灣市場有獨特性，兩者須兼顧；制度實施目的是解決問題而非製造問題，制度值得參考一定要做，但在地化調適非常關鍵。

國內保險業將於2026年接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）及台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），壽險業面臨強化資本挑戰。考量台灣老牌壽險公司多有高利率保單沉重負擔，金管會陸續推出3階段在地化及過渡性措施，以協助業者順利接軌。

20日甫上任的新任金管會主委彭金隆，今天首度赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，未來施政方針備受矚目。國民黨立委林德福關注，彭金隆今年2月曾於媒體發表評論，引預言書「推背圖」比擬壽險業處境，在彭金隆眼中，若對照推背圖，現在保險市場已走到何種狀態。

彭金隆答詢時表示，那是他以前身為彭教授時寫的文章，主要想表達壽險業接軌遇到問題，但「事緩則圓」，金管會給予業者一些吻合國情的在地化措施，應可順利安度難關。

面對保險業接軌國際雙制度在即，彭金隆談到，他和前主委黃天牧沒有太大不同，只是黃天牧負責規劃、他負責執行。他也認為，制度實施是用以解決問題、而非製造問題，將持續穩健推進，讓保險業安心執行。

彭金隆指出，國際制度有其一般性，台灣保險市場則有其獨特性，「我們必須很誠懇面對這個問題，穩健務實解決問題」，國際制度值得參考，一定要做，只是在地化調適非常重要，必須兼顧台灣獨特性及國際一般性。

為協助壽險業順利接軌，金管會先前拍板，針對RBC及ICS制度對保險業持有國內上市櫃股票、不動產及政策性公共建設的風險係數差異，及利率風險與新興風險計提，均給予15年過渡期。隨新官上任，已有大型壽險公司有意向金管會爭取，將15年過渡期再拉長至20年。

林德福質詢時關切，若以現行金管會給予保險業15年過渡期試算，壽險業是否可做到順利接軌，彭金隆表示，以目前金管會試算結果，應可做得到，他也說，制度優化無止盡，金管會將隨時努力。

林德福提出，彭金隆被媒體評論為民進黨執政以來對金融業最友善的金管會主委，加上樂於助人的個性，在轉換為監理機關角色時，是否可能反因此面臨挑戰，彭金隆表示，不同位置所擔負的責任不同，他會扮演好金管會主委的角色。

彭金隆指出，穩定金融市場絕對是監理官最重要的工作，他將持續推動金融市場安定，所有金融市場都會面對國際政經情勢波動影響，金管會都將密切關注。

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