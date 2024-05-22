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房市買氣熱絡 信義房屋總座陳麗心：今年房仲、代銷業務可望優於去年

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋22日股東會承認去年財報並通過配發1.6元現金股利，信義房屋總經理陳麗心表示，今年台灣經濟表現不錯，且台股破2萬點，再加上通膨、新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策，推升今年房市至今買氣有不錯表現；不過房市交易熱絡，將帶動仲介、代銷事業有不錯表現，認為今年房仲、代銷業務有望優於去年。記者陳美玲／攝影
信義房屋22日股東會承認去年財報並通過配發1.6元現金股利，信義房屋總經理陳麗心表示，今年台灣經濟表現不錯，且台股破2萬點，再加上通膨、新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策，推升今年房市至今買氣有不錯表現；不過房市交易熱絡，將帶動仲介、代銷事業有不錯表現，認為今年房仲、代銷業務有望優於去年。記者陳美玲／攝影

信義房屋（9940）22日股東會承認去年財報並通過配發1.6元現金股利，信義房屋總經理陳麗心表示，今年台灣經濟表現不錯，且台股破2萬點，再加上通膨、新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策，推升今年房市至今買氣有不錯表現；不過房市交易熱絡，將帶動仲介、代銷事業有不錯表現，認為今年房仲、代銷業務有望優於去年。

不過，陳麗心指出，雖然目前房市交投熱絡，帶動今年前四月仲介業務提升約四成、代銷更成長約七成表現；但信義房屋展店計畫仍會著重人才能力養成跟訓練。

陳麗心強調，尤其是人才培育、數位轉型部分更是重要，如何提升人員專業能力、工作效率才是集團重點考量，另外每家的品質、績效也是展店與否的重要考量因素，因此目前不會因房市轉熱就大舉展店、衝店數。

陳麗心表示，以集團房仲業務來看，目前首購、換屋買方各占一半；從買賣移轉棟數來看、仲介市占率超過8%，若以區域來看市場占有率會更高；內部目標今年房仲、代銷業務希望優於去年，其中代銷新開發案目標為250億元，全年代銷銷售量目標超過400億元，維持去年表現。

建設開發事業部分，陳麗心指出，去年因有「信義嘉和」案交屋，帶動業績成長，今年則無新建案完工挹注，不過「信義嘉品」將在2025年完工貢獻，而「信義嘉學」已完銷，預計2028年完工入帳；位於中國大陸上海的「信義嘉庭」，目前銷售率約七成左右，目標2025年完銷。

陳麗心表示，中國大陸目前對房地產市場有不少救市政策，像是無錫、蘇州都已放寬購屋限制，房市溫度有回溫，但目前看來，買方購屋信心仍不夠，主要是擔心怕買貴，在買方信心度仍未全面影恢復下，對當地房市持較保守看待。

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