快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

16縣市有感！16:00花蓮規模5.2地震 最大震度4級

百萬保額以下保單將免強制執行 介入權法規預計6月出爐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會近期已開會討論，將建議對人壽保險金額在100萬元以下保單，不予強制執行；此外，保險局正在研修保險法，包括受益人介入權的行使，最快6月底前拚法規草案預告。 本報資料照片
金管會近期已開會討論，將建議對人壽保險金額在100萬元以下保單，不予強制執行；此外，保險局正在研修保險法，包括受益人介入權的行使，最快6月底前拚法規草案預告。 本報資料照片

若要保人遭追債，保單恐遭法院強制執行解約以清償債務，影響被保險人保障。據統計，從去年1月至今年3月的一年半時間，台北地院和士林地方法院因為追債而遭強制執行解約保單的件數已達8712件，令不少保戶權益受損，對此，金管會近期已開會討論，將建議對人壽保險金額在100萬元以下保單，不予強制執行；此外，保險局正在研修保險法，包括受益人介入權的行使，最快6月底前拚法規草案預告。

資融公司追索債權，已動用到對民眾保單強制解約來取得保價金償債，在法院許可對該保單強制解約執行之下，若是壽險主約，連同健康險等附約也一併失效，使受益人損失慘重，對此，立委王鴻薇指出，保單被強制執行已使保戶權益受損，選民向她哭訴自己辛苦大半輩子存下來的錢，最終連「棺材本都沒有」，希望保留最起碼的人身保障權益。

保險局長施瓊華表示，金管會本周已召開相關會議，訂定參考原則，會建議司法院以及法務部行政執行署，在衡量「生活所必需」之後，針對保險金額100萬元以下的保單，可免強制執行。之所以會訂100萬元以下，主要是考慮一般民眾的基本保障裡面，人壽保險平均保額的水準大約落在100萬元左右。

保險局先前已先採取兩大措施補救保險人權益，第一，希望保險公司能在保單上加入「延續附約條款」，第二，把健康險、傷害險等保險附約排除在強制執行範圍。

施瓊華指出，壽險主約所連結的附約如醫療險、傷害險這些，若是一年期，是沒有解約金的，保價金根本沒有，理論上也不應強制執行，但現在問題在於，主約若被強制執行解約，附約將因此失去主體，導致保障終止，因此先前已請保險公司主動在約定上，貼上「附約延續條款」，讓附約可繼續繳費，繼續存在，確保保戶權益。

另外，保險局也正在研修保險法，針對引入「受益人介入權」制度，施瓊華表示，受益人介入權制度，目前僅能解決要、被保險人為不同人的情境，若要、被保險人為同一人，因當事人已無力償還債務，自然無法透過介入權處理保單遭強制解約進而喪失保險保障的問題，因此就需透過「不予執行的項目」來保障其權益，未來強制執行可排除範圍的參考原則也將在保險法中明訂，預計最快6月保險法法規草案預告會出爐。

保單 保險金 金管會

延伸閱讀

龍頭券商元大金股價創新高 大摩小摩同步拉高目標價

避免司法體系過勞 藍委盼制定保單強制執行參考原則

健康險被強制執行恐侵權益 林思銘：應考慮債權比例性

批保單納強制執行標的殺雞取卵 立委修法推受益人介入權

相關新聞

開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22日提出建議方案，希望能以二個前提進行開放，其一是先從專業投資人，所謂的專業投資人包括法人，或是資產超過3千萬的自然人，另一則是投資人在進行複委託之前，必須要簽風險預告書。他也表示，是否開放，預計今年底之前決定。

百萬保額以下保單將免強制執行 介入權法規預計6月出爐

若要保人遭追債，保單恐遭法院強制執行解約以清償債務，影響被保險人保障。據統計，從去年1月至今年3月的一年半時間，台北地院...

新台幣升1.9分 收32.275元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.275元，升1.9分，成交金額9.94億美元

金管會新主委首備詢 李彥秀關切壽險業淨值比3%能否調

賴清德總統520就職，新政府閣員亦同日就職。國民黨立委李彥秀今日表示，她今質詢新任金管會主委彭金隆，關心壽險業淨值比3%...

永豐金證 ETF 團隊獲《The Asset》台灣最佳 ETF 造市券商大獎

永豐金證券金融專業能力再度獲國際評鑑肯定。由國際知名期刊《財資雜誌（The Asset）》舉辦The Asset Tri...

金融營業稅降到多少？金管會彭金隆首表態 最好降到2%

金融營業稅5%將在今年底落日，金融業極力爭取調降，金管會主委彭金隆22日首度表態，其中2%、約2100億元撥入金融特別準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。