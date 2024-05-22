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新台幣升1.9分 收32.275元

中央社／ 台北22日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.275元，升1.9分，成交金額9.94億美元。新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.275元，升1.9分，成交金額9.94億美元。新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.275元，升1.9分，成交金額9.94億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.32元，最高32.235元、最低32.32元。

外匯 新台幣

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