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企業推動法務轉型 勤業眾信：應借助外部團隊

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

勤業眾信商務數位科技顧問公司「法律科技諮詢」副總經理張馨云指出，部分企業在推動法務轉型過程中常面臨迷思，因此建議企業借助外部團隊的力量進行轉型。

張馨云指出，常面臨的迷思有二，迷思一是認為只要購買科技工具或系統，系統廠商協助導入後就能自動實現轉型。然而，這種想法不夠全面。科技只是轉型的一部分，而系統廠商通常僅專注於技術層面，忽略轉型過程中至關重要的其他因素。他們可能缺乏對法律業務和流程管理的深入理解，難以全面分析法務部門的現狀和需求。

迷思二則是認為內部團隊可以獨立完成轉型工作。內部團隊對現有的流程和做法可能已習以為常，缺乏客觀審視的視角，容易受到固有思維模式的影響，難以識別潛在的問題和改進機會。

企業在法務轉型過程中，應借重外部專業團隊的專業思維，以確保轉型工作的成功。外部團隊能為企業帶來以下三項重要助力，分別是客觀分析、創新思維、最佳實踐。

所謂客觀分析，是以第三方的視角審視法務部門的現狀和問題，提供客觀公正的分析和評估；至於創新思維，則是挑戰法務部門的固有思維和做法，提出創新想法和解決方案，幫助法務部門突破發展瓶頸；最佳實踐的部分，就是借鑒其他企業和行業的最佳實踐，為法務部門提供全新的視角和啟發，促進持續學習和改進。

至於理想的外部團隊，應具備四種關鍵特質，首先，團隊要由具有法律背景和流程管理專長的專家組成，理解法務部門的運作方式和挑戰；第二，應採用結構化和系統性的轉型方法論，從整體評估到分析現狀和目標，識別關鍵改進機會和優先事項。

第三，團隊要具備變革管理經驗，了解如何推動組織文化和行為的改變，克服轉型過程中的阻力和挑戰；第四，深入了解法律科技市場和具開發能力，能夠評估和選擇適合企業需求和預算的技術解決方案。

理專

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