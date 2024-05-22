生活帳單一掃即付！玉山Wallet與中華郵政 新增連結郵政儲金帳戶
玉山銀行與中華郵政合作，即日起推出玉山Wallet連結郵政儲金帳戶付款服務，提供民眾體驗更多非現金支付便利性。凡是持有郵政儲金帳戶消費者，只要下載玉山Wallet App，將支付功能綁定郵政儲金帳戶，就可以在全國超過42萬家台灣Pay及TWQR實體或網購商店(包含四大超商)進行付款，並且能對多項生活帳單QR Code一掃即付，例如水、電、瓦斯、學雜費、汽機車燃料費等。
此外，玉山Wallet同步開放綁定郵政儲金帳戶也可在日本超商、超市等數百萬個PayPay商店進行消費付款，讓玉山及郵局顧客在國內外非現金支付更加便捷。
玉山為首家與中華郵政合作連結郵政儲金帳戶付款的兼營電子支付銀行，也是玉山Wallet首次開放非玉山銀行顧客也能透過綁定郵政儲金帳戶體驗便利且安心的行動支付服務，僅需下載玉山Wallet App開通電子支付服務，於設定選擇支付工具新增中華郵政，輸入郵局網路帳號密碼及簡訊驗證，即可輕鬆完成連結郵政儲金帳戶付款設定。
為歡慶新服務上線，即日起至2024年7月31日使用玉山Wallet App綁定郵政儲金帳戶即可參加生活帳單QR Code繳費滿100元筆筆抽電子支付購物金1,000元活動(共抽100名)；2024年6月30日前消費任一筆，再享隨機現折最高100%優惠(單筆現折最高1,000元)。
玉山Wallet提供即時綁卡、卡片管理、交易即時通知、帳務查詢等貼心服務，更是台灣首家整合提供信用卡(含簽帳金融卡)與電子支付的支付金融App。玉山表示，本次與中華郵政攜手合作開放連結郵政儲金帳戶付款服務，相信能在日常生活提供更便利多元的非現金支付體驗。
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