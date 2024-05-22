快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

生活帳單一掃即付！玉山Wallet與中華郵政 新增連結郵政儲金帳戶

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行中華郵政合作，即日起推出玉山Wallet連結郵政儲金帳戶付款服務，提供民眾體驗更多非現金支付便利性。凡是持有郵政儲金帳戶消費者，只要下載玉山Wallet App，將支付功能綁定郵政儲金帳戶，就可以在全國超過42萬家台灣Pay及TWQR實體或網購商店(包含四大超商)進行付款，並且能對多項生活帳單QR Code一掃即付，例如水、電、瓦斯、學雜費、汽機車燃料費等。

此外，玉山Wallet同步開放綁定郵政儲金帳戶也可在日本超商、超市等數百萬個PayPay商店進行消費付款，讓玉山及郵局顧客在國內外非現金支付更加便捷。

玉山為首家與中華郵政合作連結郵政儲金帳戶付款的兼營電子支付銀行，也是玉山Wallet首次開放非玉山銀行顧客也能透過綁定郵政儲金帳戶體驗便利且安心的行動支付服務，僅需下載玉山Wallet App開通電子支付服務，於設定選擇支付工具新增中華郵政，輸入郵局網路帳號密碼及簡訊驗證，即可輕鬆完成連結郵政儲金帳戶付款設定。

為歡慶新服務上線，即日起至2024年7月31日使用玉山Wallet App綁定郵政儲金帳戶即可參加生活帳單QR Code繳費滿100元筆筆抽電子支付購物金1,000元活動(共抽100名)；2024年6月30日前消費任一筆，再享隨機現折最高100%優惠(單筆現折最高1,000元)。

玉山Wallet提供即時綁卡、卡片管理、交易即時通知、帳務查詢等貼心服務，更是台灣首家整合提供信用卡(含簽帳金融卡)與電子支付的支付金融App。玉山表示，本次與中華郵政攜手合作開放連結郵政儲金帳戶付款服務，相信能在日常生活提供更便利多元的非現金支付體驗。

中華郵政 消費 玉山銀行 郵局

延伸閱讀

玉山連四年奪台灣最佳銀行

影／看見台灣玉山頂「原音」 今快閃高鐵台中站旅客圍觀

山屋遭垃圾廚餘占據 玉山巡查員嘆：對人性失去信任

中信金（2891）股價飆還能買嗎？不敗教主揭：為何過去股利差為何堅持存它！

相關新聞

開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22日提出建議方案，希望能以二個前提進行開放，其一是先從專業投資人，所謂的專業投資人包括法人，或是資產超過3千萬的自然人，另一則是投資人在進行複委託之前，必須要簽風險預告書。他也表示，是否開放，預計今年底之前決定。

金管會新主委首備詢 李彥秀關切壽險業淨值比3%能否調

賴清德總統520就職，新政府閣員亦同日就職。國民黨立委李彥秀今日表示，她今質詢新任金管會主委彭金隆，關心壽險業淨值比3%...

永豐金證 ETF 團隊獲《The Asset》台灣最佳 ETF 造市券商大獎

永豐金證券金融專業能力再度獲國際評鑑肯定。由國際知名期刊《財資雜誌（The Asset）》舉辦The Asset Tri...

金融營業稅降到多少？金管會彭金隆首表態 最好降到2%

金融營業稅5%將在今年底落日，金融業極力爭取調降，金管會主委彭金隆22日首度表態，其中2%、約2100億元撥入金融特別準...

合庫創投投資英國新創 英駐台代表盼深化經貿關係

英國在台辦事處今天與合庫創投簽署合作備忘錄，合庫創投將注資1000萬英鎊投資英國新創。英國駐台代表鄧元翰表示，英台科技產...

降息預期帶動樂觀情緒 持續加碼股票 看好高品質債

聯準會主席鮑爾表示近期通膨數據好壞參半，重申下一步不太可能是升息，惟利率可能保持在高位更長時間，談話內容與5月FOMC會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。